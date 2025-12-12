USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Люди Трампа у Лукашенко

17:03 437

В Минске во Дворце независимости прошли переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями президента США  Дональда Трампа. Об этом сообщают белорусские СМИ.

«[Лукашенко] сегодня встретился с представителями команды... Трампа во главе со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом», — говорится в сообщении.

Во время встречи Лукашенко заявил, что стороны должны сделать «что-то», что они обязательно сделают. Подробности этого президент Беларуси не привел.

«У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы», - сказал президент Беларуси, предваряя основной разговор.

Остальная часть встречи прошла за закрытыми дверями. 

26 ноября Reuters со ссылкой на неназванные источники в американской администрации писало, что США и Беларусь обсуждают освобождение Минском более 100 заключенных. Приближенные к Трампу люди тогда сказали, что нынешний этап отношений Вашингтона и Минска является частью «более широкой стратегии» по геополитическому сближению двух стран, пусть и незначительному.

