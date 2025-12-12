Руководство АМУ посетило Аллею почетного захоронения

Руководящий состав Азербайджанского медицинского университета (АМУ) во главе с ректором Гераем Герайбейли посетил Аллею почетного захоронения в связи с Днем памяти общенационального лидера, основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева.

К могиле великого лидера был возложен венок, почтена его светлая память.

Представители АМУ с благодарностью отметили неоценимые заслуги Гейдара Алиева на пути укрепления азербайджанской государственности, а также развития сферы медицинского образования и здравоохранения.

В рамках мероприятия также почтили память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Руководство АМУ также посетило могилы известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева. Была почтена их память и возложены цветы на их могилы.