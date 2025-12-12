USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Руководство АМУ посетило Аллею почетного захоронения

17:25 191

Руководящий состав Азербайджанского медицинского университета (АМУ) во главе с ректором Гераем Герайбейли посетил Аллею почетного захоронения в связи с Днем памяти общенационального лидера, основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева.

К могиле великого лидера был возложен венок, почтена его светлая память.

Представители АМУ с благодарностью отметили неоценимые заслуги Гейдара Алиева на пути укрепления азербайджанской государственности, а также развития сферы медицинского образования и здравоохранения.

В рамках мероприятия также почтили память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Руководство АМУ также посетило могилы известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева. Была почтена их память и возложены цветы на их могилы.

Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 2063
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 3525
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 1733
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 1600
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 2033
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад фото; видео; обновлено 16:08
16:08 1972
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
16:09 755
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
15:17 2347
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
15:26 2822
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 2764
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 4290

