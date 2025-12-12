Жильцы «протекающего» дома в центре Баку попали в замкнутый круг

Жители трехэтажного дома в Ясамальском районе Баку по адресу: улица Низами, 53 оказались в безвыходной ситуации: во время дождей их квартиры заливает. Ситуация дошла до того, что жильцы ходят по дому с… зонтами.
Отметим, что здание, о котором идет речь, расположено рядом с Центральным универмагом (ЦУМ). Оно было построено еще в 1903 году.
Жительница Назиля Абдуллаева рассказала haqqin.az, что ее квартира находится на втором этаже и что дождем затапливает и прихожую ее квартиры, и комнаты. Женщина подставляет под течь всю пустую посуду в доме, это мало помогает – весь пол заливается водой. Штукатурка на потолке обвалилась, электропроводка вышла из строя, а половицы начали гнить. «Я не могу включить свет, он сразу гаснет. Сначала я пошла в ЖЭК (жилищно-эксплуатационная контора) №42, там мне сказали, чтобы я обратилась в Исполнительную власть Баку. Я подала заявление 12 ноября, но ответа до сих пор нет. Также мои заявления в Министерство по чрезвычайным ситуациям и Исполнительную власть Ясамальского района остаются без ответа», — говорит жалобщица.
December 12, 2025
Жильцы говорят, что если так продолжится, здание в скором времени может оказаться в аварийном состоянии. И пока ведомства заняты перекладыванием ответственности друг на друга, здание, расположенное в центре города, в районе, который часто посещают туристы, разрушается прямо на глазах.
«Жэк говорит: обращайтесь в Исполнительную власть Баку, там отправляют в исполнительную власть столичного района, а исполнительная власть района отсылает нас в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Вот и остались мы один на один с проблемой, а погода за окном дождливая и холодная…» - жалуются жильцы.
В ЖЭК №42 сообщили haqqin.az, что они ничего не могут сделать, поскольку здание считается историческим памятником.
В свою очередь, Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия Министерства культуры заявила, что здание не включено в реестр исторических памятников.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что, поскольку этот вопрос не входит в компетенцию ведомства, следует обратиться в местную исполнительную власть или в организацию, которая является балансосодержателем этого здания.
В ИВ выслушали адресованные им вопросы, однако ответа на них получено не было.
Жильцы «протекающего» дома задают резонный вопрос: почему организации и ведомства, которые сразу «появляются на горизонте», стоит только кому-то начать переделку в доме, куда-то исчезают, как только у жильцов возникают проблемы с домом?