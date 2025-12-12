Жильцы «протекающего» дома в центре Баку попали в замкнутый круг

Жители трехэтажного дома в Ясамальском районе Баку по адресу: улица Низами, 53 оказались в безвыходной ситуации: во время дождей их квартиры заливает. Ситуация дошла до того, что жильцы ходят по дому с… зонтами.

Отметим, что здание, о котором идет речь, расположено рядом с Центральным универмагом (ЦУМ). Оно было построено еще в 1903 году.

Жительница Назиля Абдуллаева рассказала haqqin.az, что ее квартира находится на втором этаже и что дождем затапливает и прихожую ее квартиры, и комнаты. Женщина подставляет под течь всю пустую посуду в доме, это мало помогает – весь пол заливается водой. Штукатурка на потолке обвалилась, электропроводка вышла из строя, а половицы начали гнить. «Я не могу включить свет, он сразу гаснет. Сначала я пошла в ЖЭК (жилищно-эксплуатационная контора) №42, там мне сказали, чтобы я обратилась в Исполнительную власть Баку. Я подала заявление 12 ноября, но ответа до сих пор нет. Также мои заявления в Министерство по чрезвычайным ситуациям и Исполнительную власть Ясамальского района остаются без ответа», — говорит жалобщица.