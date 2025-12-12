USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Когда Украина может стать членом ЕС?

Детали от Financial Times
17:48 698

США и ЕС обсуждают возможное ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году в рамках «мирного плана» по завершению войны с Россией, сообщает Financial Times.

Согласно информации, американские и украинские чиновники при поддержке Брюсселя разрабатывают предложение о возможном ускоренном вступлении Украины в ЕС. Оно указано в последней версии проекта мирного соглашения. Это потребует пересмотра стандартной 36-этапной процедуры присоединения, включая постепенный доступ к фондам и правам, отмечается в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что будущий статус страны в ЕС зависит как от европейских, так и от американских участников переговоров, а включение членства в мирное соглашение сделает его практически необратимым для Брюсселя.

Россия пока не ознакомилась с последними проектами плана и, как заявил советник российского президента Юрий Ушаков, Москва может быть недовольна.

Отмечается, что Брюссель поддерживает устремления Киева, хотя столь скорый прием Украины в ЕС потребует «переписывания процедур по вступлению» в объединение. Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме Украины в ЕС еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за вето Венгрии.

Переговоры о приеме в ЕС направлены на синхронизацию законодательства страны-кандидата с законодательством Евросоюза.

Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
20:01 116
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 4546
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 3292
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31 444
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51 1545
Украинцы потеряли город за несколько дней
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21 2426
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
13:48 3229
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 3073
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 4204
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 3099
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 3187

ЭТО ВАЖНО

Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
20:01 116
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 4546
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 3292
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31 444
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51 1545
Украинцы потеряли город за несколько дней
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21 2426
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
13:48 3229
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 3073
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 4204
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 3099
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 3187
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться