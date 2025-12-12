Когда Украина может стать членом ЕС?

США и ЕС обсуждают возможное ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году в рамках «мирного плана» по завершению войны с Россией, сообщает Financial Times.

Согласно информации, американские и украинские чиновники при поддержке Брюсселя разрабатывают предложение о возможном ускоренном вступлении Украины в ЕС. Оно указано в последней версии проекта мирного соглашения. Это потребует пересмотра стандартной 36-этапной процедуры присоединения, включая постепенный доступ к фондам и правам, отмечается в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что будущий статус страны в ЕС зависит как от европейских, так и от американских участников переговоров, а включение членства в мирное соглашение сделает его практически необратимым для Брюсселя.

Россия пока не ознакомилась с последними проектами плана и, как заявил советник российского президента Юрий Ушаков, Москва может быть недовольна.

Отмечается, что Брюссель поддерживает устремления Киева, хотя столь скорый прием Украины в ЕС потребует «переписывания процедур по вступлению» в объединение. Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме Украины в ЕС еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за вето Венгрии.

Переговоры о приеме в ЕС направлены на синхронизацию законодательства страны-кандидата с законодательством Евросоюза.