Россия создает штабы обороны

В частности, с октября 2022-го по август 2023 года на оккупированных территориях Украины существовало сразу два координирующих органа: оперативные штабы и штабы территориальной обороны. Они отвечали за проведение мобилизационных мероприятий в экономике, органах власти и местного самоуправления, а также руководили гражданской обороной, защитой населения и удовлетворением нужд вооруженных сил России. Однако штабы дублировали друг друга по функциям и составу участников. В 2023 году их слили в единый межведомственный орган — штаб обороны. Теперь этот формат Минобороны России намерено перенести на другие регионы, закрепив его в федеральном законе «Об обороне».

Предполагается, что штабы будут разрабатывать необходимые законы во время военного положения, организовывать территориальную оборону, а также вести сбор и анализ данных обстановки. Кроме того, им поручат готовить предложения для принятия решений руководства. Среди основных задач штабов будет применение мер военного положения и выполнение мероприятий по теробороне.

Под военным положением в России понимается особый правовой режим, который вводится на территории страны или в отдельных ее регионах президентом. Поводом для этого может быть внешняя агрессия или непосредственная угроза такой агрессии. Военное положение предполагает ограничения прав и свобод граждан и организаций «в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства».