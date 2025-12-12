В структурах МЧС прошли мероприятия в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

В структурных подразделениях и региональных центрах Министерства по чрезвычайным ситуациям прошли мероприятия, посвященные 22-й годовщине со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступавшие на мероприятиях говорили о значимом жизненном пути и исключительных заслугах всемирно известного политика, общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, говорили о его вечных идеях и о его беспрецедентной деятельности по созданию и развитию независимого азербайджанского государства.

Мероприятия начались с минуты молчания в память об общенациональном лидере.

Сначала участники мероприятий возложили цветы к памятнику великому лидеру и с глубоким уважением почтили его память.

Было отмечено, что в результате мудрой политики великого лидера, спасшего новообразованное независимое азербайджанское государство от опасности разрушения, а азербайджанское общество от глубокого кризиса, Азербайджан в короткие сроки встал на путь динамичного развития и стал достойным членом международного сообщества.

На мероприятиях было заявлено, что Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет под мудрым руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, достойного преемника стратегического курса развития, заложенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, признан и принят государствами мира как страна, занимающая особое место и обладающая значительным политическим весом в системе международных отношений.

В завершение мероприятий был показан фильм, рассказывающий об уникальном жизненном пути и титанической политической деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.