USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

В структурах МЧС прошли мероприятия в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

ФОТО
17:54 274

В структурных подразделениях и региональных центрах Министерства по чрезвычайным ситуациям прошли мероприятия, посвященные 22-й годовщине со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сначала участники мероприятий возложили цветы к памятнику великому лидеру и с глубоким уважением почтили его память.

Мероприятия начались с минуты молчания в память об общенациональном лидере.

Выступавшие на мероприятиях говорили о значимом жизненном пути и исключительных заслугах всемирно известного политика, общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, говорили о его вечных идеях и о его беспрецедентной деятельности по созданию и развитию независимого азербайджанского государства.

Было отмечено, что в результате мудрой политики великого лидера, спасшего новообразованное независимое азербайджанское государство от опасности разрушения, а азербайджанское общество от глубокого кризиса, Азербайджан в короткие сроки встал на путь динамичного развития и стал достойным членом международного сообщества.

На мероприятиях было заявлено, что Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет под мудрым руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, достойного преемника стратегического курса развития, заложенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, признан и принят государствами мира как страна, занимающая особое место и обладающая значительным политическим весом в системе международных отношений.

В завершение мероприятий был показан фильм, рассказывающий об уникальном жизненном пути и титанической политической деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
20:01 122
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 4547
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 3294
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31 445
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51 1548
Украинцы потеряли город за несколько дней
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21 2428
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
13:48 3230
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 3073
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 4204
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 3102
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 3188

ЭТО ВАЖНО

Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
20:01 122
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 4547
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 3294
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31 445
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51 1548
Украинцы потеряли город за несколько дней
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21 2428
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
13:48 3230
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 3073
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 4204
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 3102
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 3188
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться