Коллектив Baku Steel Company почтил память Общенационального лидера Гейдара Алиева

Руководство и сотрудники ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC) в связи с Днем памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева посетили Аллею почетного захоронения и побывали у могилы основателя современного азербайджанского государства, великого сына нашего народа Гейдара Алиева. Коллектив BSC в знак глубокого уважения к памяти Общенационального лидера возложил венок и цветы к его могиле.

Затем коллектив BSC посетил могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, почтив их память и возложив цветы к их могилам.

Как BSC мы всегда высоко чтим великое наследие Гейдара Алиева – источника гордости нашего народа, и с чувством благодарности и глубокой любви чтим светлую память Общенационального лидера, он всегда будет жить в наших сердцах.

Пусть Аллах упокоит его душу!