USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Коллектив Baku Steel Company почтил память Общенационального лидера Гейдара Алиева

17:57 1911

Руководство и сотрудники ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC) в связи с Днем памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева посетили Аллею почетного захоронения и побывали у могилы основателя современного азербайджанского государства, великого сына нашего народа Гейдара Алиева. Коллектив BSC в знак глубокого уважения к памяти Общенационального лидера возложил венок и цветы к его могиле.

Затем коллектив BSC посетил могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, почтив их память и возложив цветы к их могилам.

Как BSC мы всегда высоко чтим великое наследие Гейдара Алиева – источника гордости нашего народа, и с чувством благодарности и глубокой любви чтим светлую память Общенационального лидера, он всегда будет жить в наших сердцах.

Пусть Аллах упокоит его душу!

Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
20:01 124
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 4549
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 3294
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31 446
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51 1550
Украинцы потеряли город за несколько дней
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21 2430
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
13:48 3231
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 3074
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 4204
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 3102
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 3188

