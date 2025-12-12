USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Украинцы потеряли город за несколько дней

18:21 2429

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил о полной потере города Северск, обратив внимание на высокие темпы развития боевых действий.

По его словам, оборона украинских сил в Северске была прорвана в течение нескольких дней после входа российских войск в северо-восточную часть города, где до начала войны проживало около 10 тысяч человек. Репке отметил, что город на протяжении примерно 40 месяцев сдерживал продвижение российских сил на восточном направлении.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о продвижении российских войск в Харьковской и Донецкой областях. В частности, он сообщил, что Северск в Донбассе перешел под контроль российских сил. По утверждению Герасимова, взятие города создает условия для дальнейшего наступления в направлении Славянска.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что инициатива на всех участках фронта находится у российской армии, и подчеркнул, что военные продолжают выполнение задач войны и продвигаются по всей линии соприкосновения. Он также поручил продолжить боевые действия «для выполнения всех целей», отметив, что действия должны осуществляться в соответствии с ранее утвержденным планом.

Между тем украинская сторона опровергла сообщения о потере города. Группировка войск «Восток» заявила, что Северск на Славянском направлении остается под контролем Сил обороны Украины, где продолжаются противодиверсионные мероприятия.

Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
20:01 124
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 4549
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 3294
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31 446
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51 1550
Украинцы потеряли город за несколько дней
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21 2430
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
13:48 3231
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 3074
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 4204
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 3102
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 3188

ЭТО ВАЖНО

Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам
20:01 124
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 4549
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 3294
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31 446
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51 1550
Украинцы потеряли город за несколько дней
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21 2430
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
13:48 3231
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 3074
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 4204
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 3102
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 3188
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться