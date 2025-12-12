Украинцы потеряли город за несколько дней

По его словам, оборона украинских сил в Северске была прорвана в течение нескольких дней после входа российских войск в северо-восточную часть города, где до начала войны проживало около 10 тысяч человек. Репке отметил, что город на протяжении примерно 40 месяцев сдерживал продвижение российских сил на восточном направлении.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о продвижении российских войск в Харьковской и Донецкой областях. В частности, он сообщил, что Северск в Донбассе перешел под контроль российских сил. По утверждению Герасимова, взятие города создает условия для дальнейшего наступления в направлении Славянска.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что инициатива на всех участках фронта находится у российской армии, и подчеркнул, что военные продолжают выполнение задач войны и продвигаются по всей линии соприкосновения. Он также поручил продолжить боевые действия «для выполнения всех целей», отметив, что действия должны осуществляться в соответствии с ранее утвержденным планом.

Между тем украинская сторона опровергла сообщения о потере города. Группировка войск «Восток» заявила, что Северск на Славянском направлении остается под контролем Сил обороны Украины, где продолжаются противодиверсионные мероприятия.