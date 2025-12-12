USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Зеленский совершит неожиданный визит в Германию

18:28 657

В понедельник, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в столицу Германии с неожиданным визитом.

Об этом сообщает Morgenpost.

Издание отмечает, что украинский лидер посетит Берлин для проведения встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ней примут участие представители Великобритании и Франции, возможно, также Польши и Италии.

Пока остается неизвестным, будут ли присутствовать на этой встрече представители правительства США.

Напомним, недавно США презентовали мирный план, который изначально состоял из 28 пунктов. Первоначальный план не устраивал не только Украину, но и Европу. В частности, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал, что он контактировал по поводу корректировки плана с американскими чиновниками.

На фоне разработки мирного плана переговорные команды Украины и США провели несколько встреч. Они состоялись в Швейцарии и США. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что результатом такого диалога стала наработка 20 пунктов - первоначальный мирный план фактически сократили.

В среду, 10 декабря, стало известно, что советники по нацбезопасности Украины, Франции, Германии и Великобритании разработали и передали США свое видение американского мирного плана.

Издание Axios сообщило, что 13 декабря Украина, США и ЕС проведут в Париже переговоры из-за спорных пунктов американского плана.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт впоследствии заявила, что президент США Дональд Трамп уже устал "от встреч ради встреч", поэтому США отправят своего представителя на переговоры только в том случае, если появится возможность подписания мирного соглашения.

Перед этим в The Wall Street Journal появилась информация, что Трамп потребовал от европейских лидеров надавить на Зеленского для принятия мирного плана США.

