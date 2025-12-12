Назначена дата суда над Экремом Имамоглу

В Стамбуле назначена дата начала судебного разбирательства по делу о предполагаемой коррупции в Стамбульском муниципалитете, в рамках которого проходят 402 обвиняемых, включая отстраненного от должности мэра Экрема Имамоглу.

Согласно решению стамбульского суда, первое заседание назначено на 9 марта 2026 года.

Как сообщила Главная прокуратура Стамбула, обвинительное заключение по делу охватывает 402 подозреваемых, из которых 105 в настоящее время находятся под арестом.

В материалах дела в отношении Экрема Имамоглу фигурируют 142 эпизода. Прокуратура ходатайствует о назначении ему наказания в виде лишения свободы на срок от 828 лет и 2 месяцев до 2 352 лет.

Имамоглу обвиняется в создании и руководстве организацией с целью совершения преступлений, получении взяток, легализации доходов, полученных преступным путем, а также в мошенничестве, причинившем ущерб государственным структурам. Кроме того, ему вменяются незаконный сбор и распространение персональных данных, сокрытие доказательств, препятствование коммуникациям, причинение ущерба государственной собственности, вмешательство в процедуры государственных закупок, а также нарушения экологического и налогового законодательства.