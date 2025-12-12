USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала

18:51 1555

В Екатеринбурге обсуждается возможная смена руководства азербайджанской диаспоры. После задержания Шахина Шихлинского, а также Видади Мустафаева, проходящего по делу о мошенничестве, на роль нового лидера выдвигается 69-летний Керим Гасымов.

Как сообщают российские СМИ, в ряде мечетей Екатеринбурга распространяются листовки с призывами поддержать его кандидатуру.

В агитационных материалах указано, что Керим Гурбан оглу Гасымов родился в многодетной семье в поселке Борадигях Масаллинского района Азербайджанской ССР. С 1976 года проживает в России, окончил специализированную школу МВД СССР и Свердловский филиал Академии МВД РФ. Более 35 лет служил в правоохранительных органах, имеет звание полковника милиции. Женат, воспитывает пятерых детей.

Согласно листовке, приоритетами Гасымова являются сохранение национальных традиций и языка, развитие образования, науки, спорта, содействие адаптации мигрантов, а также развитие международных связей. Его девизом обозначено «единство азербайджанцев и дружба с Россией».

Ранее Керима Гасымова связывали с бывшим руководителем диаспоры Шахином Шихлинским. Общественная организация «Азербайджан Урал», которую возглавлял Шихлинский, неоднократно награждала Гасымова на своих мероприятиях. При этом сам Гасымов в комментарии СМИ заявил, что не считает себя его близким соратником.

По словам Гасымова, предложение возглавить диаспору исходило от представителей азербайджанской общины, и его задача заключается в создании основы для дальнейшей работы молодого поколения.

В ближайшее время планируется проведение собрания старейшин азербайджанской общины Урала, на котором будет обсуждаться его кандидатура, отмечается в информации.

