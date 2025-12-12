От мирных переговоров отстранили американского министра Дрисколла

В публикации говорится, что Хегсет решил отстранить Дрисколла от переговоров, когда увидел, что тот превышает свои полномочия.

"Он (Дрисколл – ред.), как считается, слишком старался, и ему дали по рукам", – сказал источник, близкий к событиям.

Издание отмечает, что в то время, как Пентагон под руководством Хегсета погрузился в атмосферу паранойи, хаоса и противоречий, Дрисколлу до сих пор в основном удавалось держаться в стороне от грязных интриг.

Его авторитет в администрации Дональда Трампа быстро рос, и он становился все более популярным среди европейцев благодаря своему опыту и уравновешенности.

Это привело к тому, что он занял ведущую роль во время мирных переговоров по Украине. В ноябре ему было поручено представить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому 28-пунктный план, который, как надеялся Трамп, приведет к миру между Россией и Украиной.

Благодаря этому он стал самым высоким по статусу членом администрации Трампа, который посетил Украину.

Во время этой поездки в прошлом месяце Дрисколлу было поручено обеспечить поддержку Зеленским "мирного плана" США.

Европейские послы, участвовавшие в переговорах, описали Дрисколла как чиновника, который не проявлял особого интереса к компромиссам, чтобы помочь украинской стороне.

Издание предполагает, что стиль ведения переговоров Дрисколла привлек внимание президента, ведь сам Трамп гордится своей репутацией жесткого переговорщика.

Две недели назад Дрисколл должен был повторно посетить Киев для продолжения переговоров, но не появился.

Украинцам также сообщили, что он будет в Париже 1 декабря, но визит был вновь отменен.

"Наша делегация была удивлена", – сказал украинский чиновник, предположив, что Дрисколлу "не позволили приехать".

Украинские и европейские чиновники считают, что отсутствие Дрисколла – часть более широкой борьбы за контроль над мирными переговорами.

Как близкий друг вице-президента Джей Ди Вэнса Дрисколл считался частью возглавляемой им группы в администрации, которая продвигает политику невмешательства.

Вторая группа, возглавляемая Марко Рубио, советником президента США по национальной безопасности и госсекретарем, сыграла более заметную роль в переговорах. Эта группа должна принять участие во встрече в Париже между американскими, европейскими и украинскими чиновниками в субботу.

Третья группа со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сейчас играет заметную роль в переговорном процессе.

Один источник, знакомый с переговорами, отметил, что "забавно", что тон переговоров часто меняется в зависимости от того, какая из групп берет на себя больший контроль.