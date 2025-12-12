В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади

Иранская правозащитница и лауреатка Нобелевской премии мира 2023 года Наргиз Мохаммади вновь арестована в Иране. По сообщениям ее сторонников, задержание произошло во время памятного мероприятия в честь недавно скончавшегося юриста-правозащитника Хосрова Аликорди.

Это уже 14-й арест Мохаммади. В 2016 году ее приговорили к 16 годам тюремного заключения за руководство правозащитным движением, выступавшим против смертной казни и обязательного ношения хиджаба. В декабре 2024 года она была временно освобождена по состоянию здоровья, при этом срок освобождения несколько раз продлевался.

Нобелевскую премию мира Мохаммади получила за борьбу за права женщин и человека в Иране. Премию от ее имени в декабре 2023 года приняли двое ее детей.