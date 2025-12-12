Сабина Алиева о неоценимых заслугах Гейдара Алиева

«Дорогая память всемирно известного общественно‑политического деятеля, спасителя нашего народа, общенационального лидера Гейдара Алиева навсегда останется в сознании каждого азербайджанца. День его памяти для нашего народа означает обновление исторической памяти и напоминание будущим поколениям о таких высших ценностях, как убежденность, преданность, достоинство и мужество.

В период руководства Гейдара Алиева защита прав человека была определена одним из главных приоритетов государственной политики. Вся третья глава Конституции Азербайджанской Республики, состоящая из 48 статей и озаглавленная «Основные права и свободы человека и гражданина», написана в духе уважения к человеку, его достоинству и правам. Поэтому органическое единство двух прогрессивных идей человеческой цивилизации, конституционализма и защиты прав человека нашло достойное выражение в Конституции Азербайджанской Республики.

Отмена смертной казни, закрепление принципа неприкосновенности человеческого достоинства и равенства прав каждого человека являются ярким примером бесценного вклада общенационального лидера в построение правового государства. С чувством глубокой благодарности хочу подчеркнуть, что создание института омбудсмена напрямую связано с именем Гейдара Алиева. Именно по его законодательной инициативе в 2001 году был принят Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики», а в 2002 году был подписан указ о его применении. Таким образом, в нашей стране была создана правовая и материально‑техническая база для эффективной деятельности нового внесудебного механизма защиты прав человека — института омбудсмена.

Жизненный путь общенационального лидера учит тому, что значит нести ответственность с достоинством, быть принципиальным и бороться. Каждый человек ощущает влияние семейной среды, особенно дома, в котором он вырос, на формирование этих ценностей. Воспитание в доме, где всегда сохранялась верность личности Гейдара Алиева, заставляет глубже осознать ответственность и святость этого имени. Вырасти в такой среде означает не просто слышать имя общенационального лидера, но хранить его ценности в сердце, воплощать их в работе и жизненной философии.

Сегодня институт омбудсмена также считает своей почетной обязанностью продолжение демократических традиций, заложенных общенациональным лидером, и стратегического курса, направленного на обеспечение прав и свобод человека», — заявила Сабина Алиева в интервью.