Дело Кямрана Асадова: как передавали ответы абитуриентам

Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Известный эксперт в сфере образования Кямран Асадов привлечён к уголовной ответственности, сообщает haqqin.az.

По данным следствия, он подозревается в использовании незаконных технических средств на вступительных экзаменах совместно с Гюндузом Аббасовым. В рамках расследования Гюндуз Аббасов был арестован, в то время как в отношении Кямрана Асадова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно материалам обвинения, Асадов и Аббасов, действуя совместно, установили незаконные технические средства на 15 человек с целью оказания помощи при сдаче выпускных и вступительных экзаменов. Речь идёт о скрытых камерах, мобильных телефонах с функцией записи звука, микронаушниках, устройствах MIFI и других технических средствах, которые заранее были согласованы и проверены на работоспособность.

По версии следствия, данные устройства передавались лицам, намеревавшимся получить высокие результаты на экзаменах в Гяндже и Баку. Технические средства скрывались в обуви экзаменуемых: для этого в подошве создавалось специальное пространство, после чего участникам объяснялся порядок использования устройств, включая съёмку экзаменационных заданий и получение ответов через наушник.

Как утверждается, за оказание данных услуг обвиняемые получали денежное вознаграждение, которое распределяли между собой.

Кямран Асадов и Гюндуз Аббасов обвиняются по статьям 302.3 (незаконный оборот технических средств, предназначенных для получения секретной информации) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Гянджинском городском суде под председательством судьи Эльчина Мамедова. На подготовительном заседании обвиняемым были разъяснены их права и обязанности, ранее избранные меры пресечения оставлены без изменений. Основное судебное заседание назначено на 15 декабря.

Отмечается, что основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение Государственного экзаменационного центра (DİM) в Службу государственной безопасности. По материалам, направленным СГБ, расследование проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. В рамках дела к ответственности привлечены также другие лица, чьи материалы рассматриваются в суде отдельно.

