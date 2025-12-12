Кремль прокомментировал идею референдума в Украине

Россия нацелена на «достижение мира» в войне с Украиной, а не на временное перемирие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Так он прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос возможных уступок по Донбассу может быть вынесен на обсуждение общества в формате выборов или референдума.

По словам Пескова, перемирие, по его оценке, может рассматриваться как пауза в боевых действиях, не ведущая к «устойчивому урегулированию». Он подчеркнул, что, согласно позиции российской стороны, необходим «гарантированный и долгосрочный мир», понятный всем сторонам.

Комментируя возможность проведения референдума, Песков заявил, что, если подобные инициативы рассматриваются как основание для требования «паузы в боевых действиях», то, по его словам, такой подход не будет принят. Он отметил, что, по утверждению Москвы, ее цель заключается именно в достижении мира, а не временного прекращения огня.