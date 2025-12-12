Свириденко провела переговоры с Кушнером и Уиткоффом

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочую встречу с представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, а также с главой Всемирного банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком.

Об этом Свириденко сообщила в своих социальных сетях.

По ее словам, встреча была посвящена продолжению работы по экономическим вопросам в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого и справедливого мира для Украины. Стороны договорились о создании совместной рабочей группы, первоочередной задачей которой станет разработка плана действий в кратчайшие сроки.

Свириденко отметила, что украинская сторона готова к интенсивной работе наравне с американскими партнерами. Она также подчеркнула, что реализация экономических инициатив возможна при наличии надежных гарантий безопасности, о которых, по ее словам, говорили представители США в ходе встречи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенном разговоре с американской стороной, в ходе которого обсуждался вопрос гарантий безопасности для Украины.