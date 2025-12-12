USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Свириденко провела переговоры с Кушнером и Уиткоффом

20:56 541

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочую встречу с представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, а также с главой Всемирного банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком.

Об этом Свириденко сообщила в своих социальных сетях.

По ее словам, встреча была посвящена продолжению работы по экономическим вопросам в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого и справедливого мира для Украины. Стороны договорились о создании совместной рабочей группы, первоочередной задачей которой станет разработка плана действий в кратчайшие сроки.

Свириденко отметила, что украинская сторона готова к интенсивной работе наравне с американскими партнерами. Она также подчеркнула, что реализация экономических инициатив возможна при наличии надежных гарантий безопасности, о которых, по ее словам, говорили представители США в ходе встречи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенном разговоре с американской стороной, в ходе которого обсуждался вопрос гарантий безопасности для Украины.

Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
19:48 2957
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
15:17 3950
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов РФ в Евросоюзе
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов РФ в Евросоюзе
21:57 275
Удар по турецкому судну в Одессе
Удар по турецкому судну в Одессе фото; обновлено 21:25
21:25 3584
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
20:01 2203
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 6027
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 3815
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31 1126
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51 3072
Украинцы потеряли город за несколько дней
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21 4004
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
13:48 3673

ЭТО ВАЖНО

Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
19:48 2957
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
15:17 3950
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов РФ в Евросоюзе
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов РФ в Евросоюзе
21:57 275
Удар по турецкому судну в Одессе
Удар по турецкому судну в Одессе фото; обновлено 21:25
21:25 3584
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
20:01 2203
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 6027
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 3815
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31 1126
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51 3072
Украинцы потеряли город за несколько дней
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21 4004
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
13:48 3673
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться