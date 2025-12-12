Демократы опубликовали новые снимки из архива Эпштейна

В США опубликовали новые фотографии по делу осужденного за сексуальные преступления скандального финансиста Джеффри Эпштейна, на которых, в частности, запечатлены, Дональд Трамп и Билл Клинтон.

Об этом 12 декабря сообщает американский телеканал СNN и британская корпорация Би-би-си.

Конгрессмены-демократы из комитета по надзору Палаты представителей опубликовали 19 фотографий из островного поместья Джеффри Эпштейна, на которых запечатлены многие влиятельные фигуры из мира бизнеса и политики, включая нынешнего президента США Дональда Трампа и бывшего руководителя его избирательной кампании Стива Бэннона, экс-президента Билла Клинтона, миллиардеров Билла Гейтса и Ричарда Брэнсона, а также многих других.