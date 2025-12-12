USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Воинскую часть коммандос посетила делегация Узбекистана

12 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев и военная делегация Республики Узбекистан во главе с секретарем Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым и министром обороны генерал-лейтенантом Шухратом Халмухамедовым, находящимися с официальным визитом в нашей стране, посетили одну из воинских частей коммандос, сообщает Министерство Обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов и военная делегация Узбекистана посетили стрельбище, солдатскую казарму, оружейную комнату, вещевой склад, а также столовую, где ознакомились с условиями, созданными для личного состава.

После осмотра симуляционного средства, представленного Министерством оборонной промышленности, в спортивном зале гости понаблюдали за занятиями военнослужащих по физической подготовке.

Делегации были продемонстрированы действия коммандос на башне горных коммандос и на тропе разведчика.

Гостям были представлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оружие, автомобили и специальная техника, а также другие боевые средства, производимые Министерством оборонной промышленности и военно-промышленными компаниями.

Затем узбекской делегации были представлены вооружение, оборудование и боевая техника, находящиеся на вооружении Азербайджанской Армии, было подробно рассказано об их тактико-технических характеристиках.

Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
19:48
Турция выдавливает Израиль
15:17
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов РФ в Евросоюзе
21:57
Удар по турецкому судну в Одессе
21:25
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
20:01
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
16:53
Побег за кордон смерти
14:03
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
13:48

