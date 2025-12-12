Таиланд и Камбоджа: прекращение огня или продолжение боев?

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия в течение 24 часов.

В то же время премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил, что боевые действия с Камбоджей продолжаются и договоренность о прекращении огня достигнута не была.

По его словам, телефонный разговор с Трампом действительно состоялся, однако он проинформировал собеседника о том, что Таиланд не является агрессором и действует в целях защиты своего суверенитета.

Официальных подтверждений договоренности о прекращении огня со стороны Камбоджи на данный момент не поступало.