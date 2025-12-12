Таиланд и Камбоджа: прекращение огня или продолжение боев?

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия в течение 24 часов.

В то же время премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил, что боевые действия с Камбоджей продолжаются и договоренность о прекращении огня достигнута не была.

По его словам, телефонный разговор с Трампом действительно состоялся, однако он проинформировал собеседника о том, что Таиланд не является агрессором и действует в целях защиты своего суверенитета.

Официальных подтверждений договоренности о прекращении огня со стороны Камбоджи на данный момент не поступало.

Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
19:48 2962
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль
15:17 3950
Евросоюз принял решение по российским активам
Евросоюз принял решение по российским активам
21:57 277
Удар по турецкому судну в Одессе
Удар по турецкому судну в Одессе
21:25 3591
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
20:01 2206
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
16:53 6031
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти
14:03 3815
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
В Иране арестовали правозащитницу Наргиз Мохаммади
19:31 1129
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
Полковник МВД РФ может возглавить азербайджанскую диаспору Урала
18:51 3077
Украинцы потеряли город за несколько дней
Украинцы потеряли город за несколько дней
18:21 4007
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
13:48 3674

