Руководство ФБР тайно провело в США ряд встреч с Умеровым

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель и его заместитель в последние недели провели в США несколько встреч с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, Умеров в последние несколько недель трижды посещал Майами (штат Флорида) для участия в консультациях по урегулированию в Украине со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и другими американскими представителями. Как уточнили источники издания, "во время пребывания в США Умеров также провел встречи за закрытыми дверями с директором ФБР Кэшем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино".

"Эти встречи вызвали тревогу у чиновников западных стран, которые до сих пор не знают, с какой целью они проводятся, - подчеркивается в материале. - Некоторые считают, что Умеров и другие украинские чиновники обращались к Пателю и Бонджино, рассчитывая получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые им могут предъявить. Другие опасаются, что этот новый канал связи может быть использован для оказания давления на правительство [Владимира] Зеленского, чтобы он принял предложенные администрацией [президента США Дональда] Трампа мирные договоренности, предусматривающие крупные уступки со стороны Киева". Как отметили источники, "тайные встречи ключевого украинского переговорщика по вопросам урегулирования с руководством ФБР усилили неопределенность" в том, что касается консультаций о прекращении конфликта.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила журналистам издания, что упомянутые встречи состоялись. По ее словам, они "касались лишь вопросов национальной безопасности". Представитель ФБР уточнил, что на встречах обсуждали темы, касающиеся правоохранительной сферы и безопасности. Он добавил, что вопросы борьбы с коррупцией также затрагивались, однако основное внимание уделялось не им. Данный представитель подчеркнул, что утверждения о нежелательности таких встреч в текущей ситуации являются "полной чепухой".

Представитель Белого дома, комментируя приведенную в публикации информацию, подчеркнул, что должностные лица США регулярно обсуждают с представителями других стран вопросы, касающиеся национальной безопасности. Он также добавил, что США проводят консультации с Россией и Украиной по вопросам урегулирования.