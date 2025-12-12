USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

606 военнослужащих Азербайджанской армии получат жилье

12 декабря 2025, 22:29 591

Состоялось очередное заседание Комиссии, созданной указом президента Азербайджана "О мерах по укреплению социальной защиты военнослужащих Азербайджанской армии" № 569 от 28 декабря 2011 года.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Председатель Комиссии, министр финансов Сахиль Бабаев отметил, что в результате выполнения задач, поставленных указом главы государства в направлении улучшения социально-бытовых условий военнослужащих и предоставления им жилья за счет государственных средств, тысячи военнослужащих Азербайджанской армии уже были обеспечены квартирами.

С. Бабаев сообщил, что Комиссия регулярно рассматривает очередь на жилье на основе списков, представленных Министерством обороны, и периодически добавляет в очередь военнослужащих, получивших право на жилье.

На заседании Комиссии было принято решение о предоставлении квартир 606 военнослужащим. Было отмечено, что жилье, приобретенное за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год, будет предоставлено военнослужащим в течение следующего года.

На сегодня 4 167 военнослужащих были обеспечены жильем за счет государственных средств.

Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 955
Что еще, кроме нефти, Азербайджан может поставлять Армении
Что еще, кроме нефти, Азербайджан может поставлять Армении обновлено 23:09
12 декабря 2025, 23:09 5482
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий
12 декабря 2025, 21:58 2124
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 3947
Новый удар по российским нефтеплатформам на Каспии
Новый удар по российским нефтеплатформам на Каспии
12 декабря 2025, 22:59 1083
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 4480
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 4467
Евросоюз принял решение по российским активам
Евросоюз принял решение по российским активам обновлено 23:27
12 декабря 2025, 23:27 2260
Анкара отреагировала на удар по турецкому судну в Одессе
Анкара отреагировала на удар по турецкому судну в Одессе фото; обновлено 22:44
12 декабря 2025, 22:44 5716
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
12 декабря 2025, 20:01 3523
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 7185

ЭТО ВАЖНО

Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 955
Что еще, кроме нефти, Азербайджан может поставлять Армении
Что еще, кроме нефти, Азербайджан может поставлять Армении обновлено 23:09
12 декабря 2025, 23:09 5482
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий
12 декабря 2025, 21:58 2124
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 3947
Новый удар по российским нефтеплатформам на Каспии
Новый удар по российским нефтеплатформам на Каспии
12 декабря 2025, 22:59 1083
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 4480
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 4467
Евросоюз принял решение по российским активам
Евросоюз принял решение по российским активам обновлено 23:27
12 декабря 2025, 23:27 2260
Анкара отреагировала на удар по турецкому судну в Одессе
Анкара отреагировала на удар по турецкому судну в Одессе фото; обновлено 22:44
12 декабря 2025, 22:44 5716
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
Скандал вокруг экзаменов: эксперта Кямрана Асадова будут судить
12 декабря 2025, 20:01 3523
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 7185
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться