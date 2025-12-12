606 военнослужащих Азербайджанской армии получат жилье

Состоялось очередное заседание Комиссии, созданной указом президента Азербайджана "О мерах по укреплению социальной защиты военнослужащих Азербайджанской армии" № 569 от 28 декабря 2011 года .

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Председатель Комиссии, министр финансов Сахиль Бабаев отметил, что в результате выполнения задач, поставленных указом главы государства в направлении улучшения социально-бытовых условий военнослужащих и предоставления им жилья за счет государственных средств, тысячи военнослужащих Азербайджанской армии уже были обеспечены квартирами.

С. Бабаев сообщил, что Комиссия регулярно рассматривает очередь на жилье на основе списков, представленных Министерством обороны, и периодически добавляет в очередь военнослужащих, получивших право на жилье.

На заседании Комиссии было принято решение о предоставлении квартир 606 военнослужащим. Было отмечено, что жилье, приобретенное за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год, будет предоставлено военнослужащим в течение следующего года.

На сегодня 4 167 военнослужащих были обеспечены жильем за счет государственных средств.