Новый удар по российским нефтеплатформам на Каспии

Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторный удар по нефтедобывающим платформам, расположенным в российском секторе Каспийского моря. В результате атаки производственные процессы были приостановлены, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Согласно предварительной информации, в результате ударов повреждено критически важное оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к остановке работ по добыче.

По данным издания, дальнобойные беспилотники Центра специальных операций «Альфа» СБУ второй раз за текущую неделю атаковали нефтедобывающую платформу имени Филановского. Кроме того, была поражена платформа имени Корчагина. Оба объекта принадлежат компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» и осуществляют деятельность в Каспийском море.

Месторождение имени Филановского считается одним из крупнейших разведанных в России и в ее секторе Каспийского моря. По открытым данным, его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и около 30 млрд кубометров газа.

Ранее Силы специальных операций Украины сообщали о нанесении ударов по российским судам, которые, по их утверждению, перевозили вооружение по Каспийскому морю. Среди указанных судов назывались «Композитор Рахманинов» и «Аскар-Сарыджа».

Накануне сообщалось, что военные СБУ ударили дронами по нефтедобывающей платформе им. Филановского. Это было первое поражение Украиной российской инфраструктуры, связанной с добычей нефти в Каспийском море. Украинские СМИ сообщали о по меньшей мере четырех попаданиях по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые она обслуживает.