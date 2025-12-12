Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана

Китай, который долгие годы был одним из наиболее верных союзников Башара Асада, неоднократно использовал свое дипломатическое влияние в Совете Безопасности ООН, чтобы блокировать резолюции, угрожавшие прежнему режиму. Среди таких документов был и проект, требовавший прекращения огня в Идлибе, который президент Сирии Ахмед аш-Шараа рассматривает как опорный регион своей власти.
В официальных заявлениях по итогам визита главы МИД Сирии аль-Шейбани в Пекин утверждается, что стороны достигли договоренностей о сотрудничестве в восстановлении Сирии и борьбе с терроризмом. Также подчеркивается, что визит открыл путь к повышению уровня отношений между Пекином и Дамаском до всеобъемлющего стратегического партнерства.
В то же время китайские аналитики обращают внимание на ключевую проблему, которая в течение последнего года оставалась замороженной, но в любой момент может стать детонатором резкого обострения. Речь идет о серьезной обеспокоенности Пекина присутствием в рядах армии Сирии уйгурских боевиков, и этот фактор делает отношения Пекина с Дамаском крайне осторожными.
Следует отметить, что около 5000 уйгурских боевиков, бежавших из Китая и присоединившихся к сирийской оппозиции, сыграли в декабре 2024 года заметную роль в свержении Башара Асада. Большинство из них принадлежат к Туркестанской исламской партии, базирующейся в Синьцзяне. После падения прежнего сирийского режима эти формирования были интегрированы в 84-ю дивизию сирийской армии, одному из лидеров уйгурских боевиков было присвоено звание бригадного генерала, а двум другим - полковников.
И хотя вероятность возвращения боевиков-уйгуров в КНР крайне низка, официальный Пекин считает, что их присутствие в Сирии подрывает его национальную безопасность. В ответ власти в Дамаске неоднократно заверяли Китай, что территория Сирии не станет базой для террористической активности. В совместном заявлении, опубликованном во время визита аль-Шейбани, особо подчеркивалось, что Дамаск с пониманием и серьезностью относится к озабоченностям КНР в сфере безопасности.
В последние месяцы Ахмед аш-Шараа неоднократно заявлял, что конфликт уйгуров с Китаем, по его словам, не имеет никакого отношения к Сирии. Он также подчеркнул, что сирийская территория не будет использоваться в качестве плацдарма для атак на Китай. Однако официальные представители КНР утверждают, что заявления президента аш-Шараа не подтверждаются практическими шагами.
По мнению Пекина, истинные намерения уйгурских боевиков выявили кадры, распространенные в соцсетях в день свержения Башара Асада. На видео уйгуры подняли над Дамаском голубой флаг Восточного Туркестана с изображением полумесяца и звезды. Китай расценил этот эпизод как признак возвращения боевиков к их политической программе - требованию независимости от Китайской Народной Республики.
Недавно представитель КНР воздержался при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции, требовавшей исключить имя Ахмеда аш-Шараа из международного санкционного списка. А постоянный представитель Китая в ООН Фу Кон заявил, что Сирия пока не устранила китайские опасения в сфере безопасности, но выразил надежду на позитивные шаги со стороны Дамаска.
Ключевым требованием Китая к сирийским властям остается арест уйгурских боевиков и их экстрадиция в Китай. Однако Дамаск публично опровергает возможность такого шага. Тем не менее китайские аналитики считают, что переговоры, состоявшиеся во время визита аль-Шейбани, могут открыть путь к промежуточным решениям.
Среди вариантов, которые Пекин мог бы посчитать приемлемыми для себя, рассматриваются усиление контроля Сирии над уйгурскими формированиями, отказ в выдаче паспортов тем из них, кто уже получил гражданство Сирии, чтобы ограничить их перемещения, а также перевод 84-й дивизии в удаленные районы страны, поскольку основные китайские инвестиции размещены в Дамаске. Отказавшись от экстрадиции, сирийские власти могут согласиться на часть этих мер.
Хотя во время визита аль-Шейбани в Пекин обсуждалась возможная роль КНР в послевоенном восстановлении Сирии, эксперты сходятся во мнении, что Китай не планирует значительные инвестиции в сирийскую экономику. Даже при дружественном режиме Башара Асада Китай не выполнил обещаний вложить средства в инфраструктурные проекты, оценивая Сирию как крайне рискованное и слабо перспективное пространство для капиталовложений. В 2017 году Китай обещал инвестировать 2 миллиарда долларов в строительство промышленной зоны, но этот проект так и остался на стадии деклараций. В последующие годы прямые инвестиции Китая в Сирию не превышали 20 миллионов долларов, а в 2018 году опустились ниже одного миллиона.
Несмотря на улучшение дипломатических позиций Дамаска под руководством Ахмеда аш-Шара после снятия с Сирии санкций США и Европы, ситуация с безопасностью по-прежнему остается нестабильной. По мнению специалистов, именно этот фактор удерживает китайский капитал от полноценного возвращения в Сирию и формирует главные ограничения в отношениях между двумя государствами.