США могут возобновить подземные ядерные испытания

Конгресс США завершает рассмотрение законопроекта о военном бюджете на 2026 финансовый год, предусматривающего рекордные ассигнования почти в $900 млрд.

Как сообщает The Washington Times, документ включает положение, позволяющее Пентагону возобновить подземные ядерные испытания.

Раздел, посвященный деятельности Министерства энергетики в сфере ядерной безопасности, фактически может положить конец добровольному мораторию на подземные испытания, действующему с 1996 года. В тексте говорится, что запрет сохраняется лишь до тех пор, пока другие государства не проводят подобных испытаний.

Таким образом, шесть подземных взрывов, осуществленных Северной Кореей в 2006–2017 годах, дают юридическое основание для возобновления испытаний Пентагоном и Национальной администрацией по ядерной безопасности.

Ожидаемый законопроект, который был принят Палатой представителей на этой неделе, также сохраняет запрет на атмосферные испытания ядерного оружия.

Документ предусматривает выделение средств в размере 890,6 миллиарда долларов в 2026 финансовом году, включая 855,7 миллиарда долларов на программы Пентагона, 34,3 миллиарда долларов - на программы национальной безопасности в Министерстве энергетики и 512,4 миллиона долларов - на деятельность, связанную с обороной.