USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Трамп решил резко смягчить ограничения на оборот марихуаны в США

00:16 490

Президент США Дональд Трамп может перевести марихуану в категорию менее опасных веществ и приравнять к обезболивающим, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Этот шаг может стать самым значительным изменением американской политики в отношении каннабиса за десятилетия. По словам источников газеты, президент обсудил этот вопрос со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, представителями индустрии, министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим и главой федерального медицинского агентства CMS Мехметом Озом. Пока окончательного решения нет, однако Белый дом действительно изучает вариант переклассификации каннабиса.

Сейчас марихуана входит в Список I, где находятся вещества без признанных медицинских свойств и с высоким риском зависимости, например, героин и ЛСД. Трамп склоняется к переносу в Список III, куда входят препараты с гораздо более низким риском злоупотребления, например, кетамин или кодеин-содержащие лекарства. Такой шаг упростит покупку и продажу каннабиса, снизит налоговую нагрузку на отрасль и, главное, откроет доступ к банковским услугам, чего отрасль добивается многие годы. Кроме того, он расширит возможности медицинских исследований, сообщает газета.

Федеральный запрет пока сохраняется. Но более 40 штатов уже легализовали медицинскую марихуану, а около половины из них разрешили и рекреационное использование. Противники реформы считают, что власти недооценивают риски и переоценивают медицинские преимущества каннабиса. Процедура переклассификации, даже если Трамп публично объявит о таком решении, вступит в силу только после завершения всех процедур. Котировки акций и фонды американских производителей марихуаны (Tilray Brands, SNDL, Canopy Growth, AdvisorShares Pure US Cannabis) взлетели на торгах в США на десятки процентов.

Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 940
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 2173
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 5059
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 1403
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4163
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 4720
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе новый поворот
12 декабря 2025, 14:34 2132
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
12 декабря 2025, 14:03 4190
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
12 декабря 2025, 13:48 4122
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 8905
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 1783

ЭТО ВАЖНО

Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 940
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 2173
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 5059
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 1403
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4163
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 4720
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе новый поворот
12 декабря 2025, 14:34 2132
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
12 декабря 2025, 14:03 4190
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
12 декабря 2025, 13:48 4122
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 8905
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 1783
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться