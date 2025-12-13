Трамп решил резко смягчить ограничения на оборот марихуаны в США

Президент США Дональд Трамп может перевести марихуану в категорию менее опасных веществ и приравнять к обезболивающим, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Этот шаг может стать самым значительным изменением американской политики в отношении каннабиса за десятилетия. По словам источников газеты, президент обсудил этот вопрос со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, представителями индустрии, министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим и главой федерального медицинского агентства CMS Мехметом Озом. Пока окончательного решения нет, однако Белый дом действительно изучает вариант переклассификации каннабиса.

Сейчас марихуана входит в Список I, где находятся вещества без признанных медицинских свойств и с высоким риском зависимости, например, героин и ЛСД. Трамп склоняется к переносу в Список III, куда входят препараты с гораздо более низким риском злоупотребления, например, кетамин или кодеин-содержащие лекарства. Такой шаг упростит покупку и продажу каннабиса, снизит налоговую нагрузку на отрасль и, главное, откроет доступ к банковским услугам, чего отрасль добивается многие годы. Кроме того, он расширит возможности медицинских исследований, сообщает газета.

Федеральный запрет пока сохраняется. Но более 40 штатов уже легализовали медицинскую марихуану, а около половины из них разрешили и рекреационное использование. Противники реформы считают, что власти недооценивают риски и переоценивают медицинские преимущества каннабиса. Процедура переклассификации, даже если Трамп публично объявит о таком решении, вступит в силу только после завершения всех процедур. Котировки акций и фонды американских производителей марихуаны (Tilray Brands, SNDL, Canopy Growth, AdvisorShares Pure US Cannabis) взлетели на торгах в США на десятки процентов.