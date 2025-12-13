«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»

Минская группа ОБСЕ, которая на протяжении почти 30 лет безрезультатно пыталась выступать посредником в урегулировании карабахского конфликта, была официально упразднена 2 декабря 2025 года. За все время своего существования эта структура так и не проявила стремления к справедливому балансу: как следует из документов, уже ставших достоянием истории, усилия посредников последовательно и целенаправленно сводились к попыткам склонить Азербайджан к принятию на своей территории марионеточного армянского сепаратистского образования в обмен на частичный возврат оккупированных азербайджанских земель. После завершения 44-дневной войны прибывшие в Баку сопредседатели Минской группы столкнулись с принципиально иной реальностью - президент Азербайджана Ильхам Алиев недвусмысленно дал понять представителям структуры, десятилетиями занимавшейся бесплодным посредничеством, что им следует «найти себе новое занятие». Азербайджан самостоятельно решил этот конфликт, в результате чего поле для деятельности Минской группы ОБСЕ объективно исчезло.

Тем, кто знаком с историей переговоров в рамках этой платформы, хорошо известно, что состав сопредседателей неоднократно менялся. В разное время Россия, США и Франция назначали на эти позиции как опытных и влиятельных дипломатов, так и фигуры, фактически завершавшие свою карьеру. Керри Кавано, американский сопредседатель Минской группы, относился к числу дипломатов, игравших в свое время активную роль в переговорном процессе. Сегодня имя Кавано вспоминают нечасто, однако на днях бывший дипломат дал грузинской службе «Радио Свобода» развернутое интервью, в котором изложил свое видение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также роли США на Южном Кавказе. Кавано был участником переговоров по так и не реализованному плану «обмена территориями», а также переговоров в Ки-Уэсте между президентами Азербайджана и Армении. Оценивая текущий момент, он называет его «знаком надежды», но одновременно подчеркивает, что мирное соглашение невозможно без внесения изменений в Конституцию Армении. При этом Кавано предупреждает, что такие внешние игроки, как Россия и Иран, могут попытаться осложнить или подорвать достигнутый прогресс.

По оценке дипломата, влияние США в регионе в разные периоды то усиливалось, то ослабевало, но в настоящее время Вашингтон активно вовлечен в кавказскую повестку и ищет нетривиальные, «креативные» решения. Кавано считает, что армяно-азербайджанские договоренности, достигнутые 8 августа в Вашингтоне, создают для США возможность играть более заметную роль в процессе. В то же время он признает, что крайне сложно предсказать, как армянское общество проголосует на референдуме по изменению Конституции, и сомневается, что участие армянского нынешнего руководства в выборах будущего года с мирной повесткой гарантирует ему электоральный успех. «К сожалению, агрессивная риторика и обещания конфронтации зачастую находят на выборах больший отклик, нежели усилия, направленные на мир, - отметил американский дипломат. - Я надеюсь, что шаги, предпринятые в Вашингтоне, помогут обеим сторонам доказать необходимость поставить точку в этом конфликте. Нужно снять блокаду, нужны нормальные дипломатические и экономические отношения. Думаю, президента Трампа воодушевляла не только сама перспектива мира, но и экономические возможности. Еще в 2000-х годах мы говорили о потенциальных торговых коридорах. Это был важный фактор. Реализовать такие проекты непросто - их нужно создать и затем обеспечить их безопасность». В интервью Кавано скептически отозвался о перспективах договоренностей по Зангезурскому коридору, достигнутых в Вашингтоне. По его словам, США не брали на себя никаких обязательств по размещению своих сил для обеспечения безопасности этого транспортного маршрута, а значит, нельзя исключать силовых сценариев со стороны России или Ирана.