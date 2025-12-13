USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»

вердикт того самого Керри Кавано
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
00:23 1822

Минская группа ОБСЕ, которая на протяжении почти 30 лет безрезультатно пыталась выступать посредником в урегулировании карабахского конфликта, была официально упразднена 2 декабря 2025 года.

За все время своего существования эта структура так и не проявила стремления к справедливому балансу: как следует из документов, уже ставших достоянием истории, усилия посредников последовательно и целенаправленно сводились к попыткам склонить Азербайджан к принятию на своей территории марионеточного армянского сепаратистского образования в обмен на частичный возврат оккупированных азербайджанских земель.

После завершения 44-дневной войны прибывшие в Баку сопредседатели Минской группы столкнулись с принципиально иной реальностью - президент Азербайджана Ильхам Алиев недвусмысленно дал понять представителям структуры, десятилетиями занимавшейся бесплодным посредничеством, что им следует «найти себе новое занятие». Азербайджан самостоятельно решил этот конфликт, в результате чего поле для деятельности Минской группы ОБСЕ объективно исчезло.

За все время своего существования Минская группа так и не проявила стремления к справедливому балансу: как следует из документов, уже ставших достоянием истории, усилия посредников последовательно сводились к попыткам склонить Азербайджан к принятию на своей территории марионеточного армянского сепаратистского образования в обмен на частичный возврат оккупированных азербайджанских земель

Тем, кто знаком с историей переговоров в рамках этой платформы, хорошо известно, что состав сопредседателей неоднократно менялся. В разное время Россия, США и Франция назначали на эти позиции как опытных и влиятельных дипломатов, так и фигуры, фактически завершавшие свою карьеру.

Керри Кавано, американский сопредседатель Минской группы, относился к числу дипломатов, игравших в свое время активную роль в переговорном процессе. Сегодня имя Кавано вспоминают нечасто, однако на днях бывший дипломат дал грузинской службе «Радио Свобода» развернутое интервью, в котором изложил свое видение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также роли США на Южном Кавказе.

Кавано был участником переговоров по так и не реализованному плану «обмена территориями», а также переговоров в Ки-Уэсте между президентами Азербайджана и Армении. Оценивая текущий момент, он называет его «знаком надежды», но одновременно подчеркивает, что мирное соглашение невозможно без внесения изменений в Конституцию Армении. При этом Кавано предупреждает, что такие внешние игроки, как Россия и Иран, могут попытаться осложнить или подорвать достигнутый прогресс.

Кавано был участником переговоров по так и не реализованному плану «обмена территориями», а также переговоров в Ки-Уэсте между президентами Азербайджана и Армении

По оценке дипломата, влияние США в регионе в разные периоды то усиливалось, то ослабевало, но в настоящее время Вашингтон активно вовлечен в кавказскую повестку и ищет нетривиальные, «креативные» решения. Кавано считает, что армяно-азербайджанские договоренности, достигнутые 8 августа в Вашингтоне, создают для США возможность играть более заметную роль в процессе. В то же время он признает, что крайне сложно предсказать, как армянское общество проголосует на референдуме по изменению Конституции, и сомневается, что участие армянского нынешнего руководства в выборах будущего года с мирной повесткой гарантирует ему электоральный успех.

«К сожалению, агрессивная риторика и обещания конфронтации зачастую находят на выборах больший отклик, нежели усилия, направленные на мир, - отметил американский дипломат. - Я надеюсь, что шаги, предпринятые в Вашингтоне, помогут обеим сторонам доказать необходимость поставить точку в этом конфликте. Нужно снять блокаду, нужны нормальные дипломатические и экономические отношения. Думаю, президента Трампа воодушевляла не только сама перспектива мира, но и экономические возможности. Еще в 2000-х годах мы говорили о потенциальных торговых коридорах. Это был важный фактор. Реализовать такие проекты непросто - их нужно создать и затем обеспечить их безопасность».

В интервью Кавано скептически отозвался о перспективах договоренностей по Зангезурскому коридору, достигнутых в Вашингтоне. По его словам, США не брали на себя никаких обязательств по размещению своих сил для обеспечения безопасности этого транспортного маршрута, а значит, нельзя исключать силовых сценариев со стороны России или Ирана.

Кавано не исключает силовых сценариев со стороны России или Ирана

«Это крайне размытая зона ответственности, поскольку никто четко не определил, кто на практике будет обеспечивать безопасность, осуществлять пограничный и таможенный контроль и так далее, - подчеркнул дипломат. - Именно этот вопрос был одним из наиболее спорных между Ереваном и Баку. Сейчас складывается впечатление, что США пытаются взять на себя координацию процесса, возможно, через независимого посредника».

Кавано также подчеркнул, что в процессе мирного сближения не может быть проигравших – все стороны только выигрывают. В то же время он допускает появление в регионе сил, заинтересованных в дестабилизации и недовольных формированием новой реальности. По его мнению, в нынешних условиях любая стабильность на Южном Кавказе отвечает интересам России, сосредоточенной на других направлениях, прежде всего, на войне в Украине.

«Но означает ли это, что Москва действительно готова приветствовать мир? – задался вопросом американский дипломат. - Поддержали бы его в Кремле при наличии четких гарантий безопасности? Я в этом не уверен. И даже если стабильность на Южном Кавказе будет достигнута, не приведет ли она к ослаблению российского влияния в этом регионе?»

Читайте по теме

Кому мешает поставка зерна в Армению через Азербайджан? наша реакция
18 ноября 2025, 20:54 8257
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
18 сентября 2025, 02:12 9683
Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
4 сентября 2025, 18:52 7457
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 940
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 2173
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 5059
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 1403
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4163
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 4720
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе новый поворот
12 декабря 2025, 14:34 2132
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
12 декабря 2025, 14:03 4190
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
12 декабря 2025, 13:48 4122
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 8905
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 1783

ЭТО ВАЖНО

Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 940
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 2173
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 5059
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 1403
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4163
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 4720
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе новый поворот
12 декабря 2025, 14:34 2132
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
12 декабря 2025, 14:03 4190
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
12 декабря 2025, 13:48 4122
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 8905
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 1783
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться