Американские военные самолеты у берегов Венесуэлы

Американские военные самолеты зафиксированы вблизи берегов Венесуэлы, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно информации портала, группа военных воздушных судов США находится в воздушном пространстве недалеко от побережья Венесуэлы. В частности, США направили разведывательный беспилотный летательный аппарат ВМС MQ-4C Triton, вылетевший с территории Флориды, а также палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

Ранее сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в четверг совершил очередной полет вблизи побережья Венесуэлы над акваторией Карибского моря.