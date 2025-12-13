USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Американские военные самолеты у берегов Венесуэлы

00:31 372

Американские военные самолеты зафиксированы вблизи берегов Венесуэлы, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно информации портала, группа военных воздушных судов США находится в воздушном пространстве недалеко от побережья Венесуэлы. В частности, США направили разведывательный беспилотный летательный аппарат ВМС MQ-4C Triton, вылетевший с территории Флориды, а также палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

Ранее сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в четверг совершил очередной полет вблизи побережья Венесуэлы над акваторией Карибского моря.

Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 940
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 2173
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 5059
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 1403
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4163
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 4720
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе новый поворот
12 декабря 2025, 14:34 2132
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
12 декабря 2025, 14:03 4190
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
12 декабря 2025, 13:48 4122
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 8905
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 1783

ЭТО ВАЖНО

Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 940
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 2173
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 5059
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 1403
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4163
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 4720
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе новый поворот
12 декабря 2025, 14:34 2132
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
12 декабря 2025, 14:03 4190
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
12 декабря 2025, 13:48 4122
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 8905
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 1783
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться