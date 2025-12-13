Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!

Боевики военизированной группировки М23 объявили о захвате города Увира, очередного важного опорного пункта конголезской армии. Что примечательно, бои за Увиру начались считанные дни спустя после подписания мирного соглашения между Руандой, которая стоит за М23, и Демократической Республикой Конго на торжественной церемонии в Вашингтоне 4 декабря. Дональд Трамп назвал это соглашение «историческим шагом к миру и процветанию» и записал себе в достижения еще один миротворческий успех. Падение Увиры – не мелкий эпизод. В результате наступления свои жилища пришлось покинуть около 200 тысячам местных жителей. Всего за время боев, которые не прекращаются с 2021 года, больше шести миллионов человек вынуждены были бежать от войны.

М23 («Движение 23 марта») не собирается останавливаться, восточные районы ДРК, богатые залежами золота и колтана – руды, содержащей ниобий и тантал, весьма привлекательная добыча для Руанды, и руандийская армия продолжает снабжать группировку, хотя официально это отрицает. А бумагу, чтобы сделать Трампу приятно, чего ж не подписать. Пока М23 готовит новое наступление… Сейчас идут активные бои с применением тяжелого вооружения между Таиландом и Камбоджей. Гибнут люди, около полумиллиона человек пребывают в лагерях для беженцев. Июльская пятидневная война возобновилась с полной силой после того, как США, Китаю и Малайзии удалось летом остановить конфликт. А 26 октября при посредничестве Трампа в Куала-Лумпуре было подписано развернутое соглашение между Таиландом и Камбоджей. Тайским генералам не очень понравилось, что им извне навязывают условия соглашения, и они только ждали повода возобновить боевые действия. Подрыв солдата на мине оказался достаточным основанием, война вспыхнула с новой силой. И что теперь делать американскому президенту? Вычеркивать эти эпизоды из своего победного миротворческого списка? Руандийцы и тайцы совсем равнодушны к душевным страданиям Дональда Трампа.