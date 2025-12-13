USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!

Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:57

Боевики военизированной группировки М23 объявили о захвате города Увира, очередного важного опорного пункта конголезской армии. Что примечательно, бои за Увиру начались считанные дни спустя после подписания мирного соглашения между Руандой, которая стоит за М23, и Демократической Республикой Конго на торжественной церемонии в Вашингтоне 4 декабря. Дональд Трамп назвал это соглашение «историческим шагом к миру и процветанию» и записал себе в достижения еще один миротворческий успех.

Падение Увиры – не мелкий эпизод. В результате наступления свои жилища пришлось покинуть около 200 тысячам местных жителей. Всего за время боев, которые не прекращаются с 2021 года, больше шести миллионов человек вынуждены были бежать от войны.

Падение Увиры – не мелкий эпизод. В результате наступления свои жилища пришлось покинуть около 200 тысячам местных жителей

М23 («Движение 23 марта») не собирается останавливаться, восточные районы ДРК, богатые залежами золота и колтана – руды, содержащей ниобий и тантал, весьма привлекательная добыча для Руанды, и руандийская армия продолжает снабжать группировку, хотя официально это отрицает. А бумагу, чтобы сделать Трампу приятно, чего ж не подписать. Пока М23 готовит новое наступление…

Сейчас идут активные бои с применением тяжелого вооружения между Таиландом и Камбоджей. Гибнут люди, около полумиллиона человек пребывают в лагерях для беженцев. Июльская пятидневная война возобновилась с полной силой после того, как США, Китаю и Малайзии удалось летом остановить конфликт. А 26 октября при посредничестве Трампа в Куала-Лумпуре было подписано развернутое соглашение между Таиландом и Камбоджей. Тайским генералам не очень понравилось, что им извне навязывают условия соглашения, и они только ждали повода возобновить боевые действия. Подрыв солдата на мине оказался достаточным основанием, война вспыхнула с новой силой.

И что теперь делать американскому президенту? Вычеркивать эти эпизоды из своего победного миротворческого списка? Руандийцы и тайцы совсем равнодушны к душевным страданиям Дональда Трампа.

Сейчас идут активные бои с применением тяжелого вооружения между Таиландом и Камбоджей. Гибнут люди, около полумиллиона человек пребывают в лагерях для беженцев

Психологическую травму, как известно, нанес ему еще Барак Обама, который получил Нобелевскую премию мира в 2009 году, в самом начале своего президентства, за «исключительные заслуги за укрепление международной дипломатии и сотрудничества между народами». Награда была выдана явно авансом, и Трампа это больно задело. С момента собственного президентства он пытается создать список достижений, который доказал бы всем его выдающиеся международные заслуги. Правда, требования забрать у Дании Гренландию, вернуть межокеанский канал у Панамы и угрозы разбомбить Венесуэлу, а затем Колумбию не очень вписываются в образ голубя мира. И попытки мановением руки решить сложнейшие международные конфликты граничат с инфантильностью, а не с особыми дипломатическими талантами.

Чего стоит заявление, что ему, Дональду Трампу, удалось решить трехтысячелетний конфликт на Ближнем Востоке. Конфликт от этих завиральных заявлений никуда, разумеется, не делся, и Диснейленд в Газе так и не появился.

Похвальба за 24 часа решить все проблемы Украины с Путиным, прозвучавшая год назад после президентских выборов, вылилась в унизительное для Америки многомесячное подыгрывание агрессору, но и это унижение никак не остановило войну.

Если в начале второго президентского срока международный авторитет Трампа держался на некоторой неопределенности: «А вдруг у него выйдет?» - то теперь всерьез к американскому президенту перестали относиться даже в Африке. Впереди еще три года в Белом доме.

