Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Комплекс «Сапсан» вышел на серийное производство

Министерство обороны Украины впервые заключило государственный контракт на закупку оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 1КР1 "Сапсан" в 2022 году, Об этом рассказал Александр Лиев - заместитель руководителя департамента государственных закупок Министерства обороны Украины в 2022-2023 годах, пишет Мілітарний.

 

По его словам, в 2025 году комплекс вышел на серийное производство и "системное применение".

Лиев рассказал, что в августе 2022 года, руководя департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, он подписал первый государственный контракт с ГП "КБ Южное" на закупку новейшего украинского ОТРК 1КР1 "Сапсан".

Ранее официальный индекс нового украинского ОТРК не раскрывался, однако благодаря этому сообщению стало известно полное официальное название - 1КР1 "Сапсан".

По словам бывшего чиновника Минобороны, в 2023 году состоялись первые испытания ОТРК, в 2024 году - первые тестовые применения по российским целям, а в 2025 году "комплекс вышел на системное применение".

