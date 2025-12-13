USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Грузинский министр: Азербайджан - один из ключевых партнеров Тбилиси

Дружественные отношения между Грузией и Азербайджаном основаны на сотрудничестве и взаимном уважении. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

По ее словам, связи между Грузией и государственными структурами Азербайджана носят образцовый характер. Министр отметила, что Азербайджан является одним из ключевых партнеров Грузии в сфере транспорта, энергетики, а также в других секторах экономики.

Квривишвили подчеркнула, что сотрудничество между двумя странами осуществляется на постоянной основе, включая ежедневные контакты с азербайджанскими коллегами. Особое внимание она уделила взаимодействию в рамках проекта Среднего коридора. По ее словам, Грузия, Азербайджан и Казахстан реализуют данный проект в соответствии с согласованным планом и графиком, чтобы превратить его в один из ключевых международных транспортных маршрутов.

Министр также отметила важную роль Азербайджана в обеспечении Грузии электроэнергией, подчеркнув значимость партнерства в сфере импорта электроэнергии. Кроме того, она сообщила о продолжающемся сотрудничестве в области импорта газа и о ведущихся переговорах на 2027 год, выразив уверенность в их положительном завершении.

Говоря о региональных инфраструктурных проектах, Квривишвили заявила, что в ближайшее время Азербайджан, Турция и Грузия отметят историческое открытие проекта «Баку–Тбилиси–Карс», который, по ее словам, будет иметь стратегическое значение как для Грузии, так и для всего региона.

