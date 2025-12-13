Эстония строит сеть бункеров вдоль границы с Россией

Эстония приступила к установке первых бетонных бункеров вдоль границы с РФ на юго-востоке страны. Об этом сообщает Defense News.

Как заявил представитель эстонского Центра оборонных инвестиций Крисмар Розин, по состоянию на текущую неделю к установке готовы семь защитных сооружений. До конца года власти Эстонии планируют развернуть в общей сложности 28 бункеров.

Отмечается, что данные сооружения станут первым этапом более масштабного проекта, предусматривающего создание сети из 600 укрытий. Инициатива направлена на укрепление восточного фланга Европейского союза и НАТО.

Площадь каждого укрытия составляет около 35 квадратных метров. По информации издания, бункеры рассчитаны на то, чтобы выдерживать попадание 152-мм артиллерийских снарядов. Они являются частью многоуровневой оборонной системы, предназначенной для повышения уровня безопасности приграничных территорий.