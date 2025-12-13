USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин

WSJ
10:12 671

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине в эти выходные для переговоров по мирному плану, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом стремится к заключению соглашения о прекращении войны с Россией до конца года.

Как пишет издание, решение направить на встречу Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и Россией по мирному плану США, подчеркивает усилия Соединенных Штатов по сокращению разногласий между Киевом и Вашингтоном по условиям мирного плана. В воскресенье и понедельник он также встретится со своими коллегами из Франции, Великобритании и Германии.

По словам источников WSJ, на встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также различные помощники из их стран, занимающиеся вопросами Украины.

Встреча состоится на фоне недавнего ответа Украины и ее союзников на предложенный Трампом мирный план. По словам источников WSJ, остаются серьезные спорные моменты, особенно в отношении украинской территории, которую Москва хочет захватить, а Киев отказывается уступать в одностороннем порядке.

«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано
00:23 8753
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий; все еще актуально
12 декабря 2025, 21:58 4306
Трамп готов дать Украине гарантии
Трамп готов дать Украине гарантии
11:24 557
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
11:23 321
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин WSJ
10:12 672
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 5920
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 5635
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 6832
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 2041
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4981
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 5594

ЭТО ВАЖНО

«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано
00:23 8753
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий; все еще актуально
12 декабря 2025, 21:58 4306
Трамп готов дать Украине гарантии
Трамп готов дать Украине гарантии
11:24 557
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
11:23 321
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин WSJ
10:12 672
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 5920
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 5635
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 6832
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 2041
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4981
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 5594
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться