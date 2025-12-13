Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине в эти выходные для переговоров по мирному плану, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом стремится к заключению соглашения о прекращении войны с Россией до конца года.

Как пишет издание, решение направить на встречу Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и Россией по мирному плану США, подчеркивает усилия Соединенных Штатов по сокращению разногласий между Киевом и Вашингтоном по условиям мирного плана. В воскресенье и понедельник он также встретится со своими коллегами из Франции, Великобритании и Германии.

По словам источников WSJ, на встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также различные помощники из их стран, занимающиеся вопросами Украины.

Встреча состоится на фоне недавнего ответа Украины и ее союзников на предложенный Трампом мирный план. По словам источников WSJ, остаются серьезные спорные моменты, особенно в отношении украинской территории, которую Москва хочет захватить, а Киев отказывается уступать в одностороннем порядке.