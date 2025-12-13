USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Россия не получит деньги, пока не расплатится с Украиной

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отреагировала на решение Совета ЕС о бессрочном замораживании российских активов, находящихся на территории Европейского союза. Об этом она написала в соцсети Х.

По словам Каллас, это гарантирует, что российские средства на сумму до 210 млрд евро останутся на территории ЕС, «пока Россия не выплатит Украине полную компенсацию за нанесенный ущерб».

«Мы продолжаем усиливать давление на Россию, пока она не начнет серьезно относиться к переговорам. Заседание Европейского совета на следующей неделе будет решающим для обеспечения финансовых потребностей Украины на ближайшие годы», – отметила Каллас.

Напомним, 12 декабря послы Европейского союза приняли решение о бессрочном замораживании российских активов, находящихся в Европе. 25 стран проголосовали «за», две страны не поддержали это решение.

Этот шаг важен для того, чтобы получить согласие Бельгии предоставить «репарационный кредит» Украине с использованием российских активов. Данный вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на следующей неделе.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины – «сложная задача», но возможная, если союзники пойдут на «определенные условия».

