Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Атаки России на Николаевскую область Украины

Ночью и под утро 13 декабря российские войска атаковали критическую и промышленную инфраструктуру в городе Николаев и Николаевской области Украины.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, в результате обстрелов без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Сейчас продолжаются восстановительные работы. Информации о пострадавших нет.

В ночь на 13 декабря российские войска нанесли удары по Днепропетровской области, на Никопольщине ранили двух мужчин. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко.

В ОВА сообщили, что после полуночи противник ударил БПЛА по Днепру. Пожар возник в здании, которое не эксплуатируется, также уничтожена и повреждена машина. Обошлось без пострадавших.

«На Никопольщине двое пострадавших. Это мужчины 43 и 67 лет. У последнего множественные осколочные ранения и термические ожоги. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Оба местные, они остаются в медучреждении», - сообщил Гайваненко.

Он добавил, что били россияне по району из артиллерии и FPV-дронами. Повредили 2 машины, одна из которых горела. Задели линию электропередачи.

«В общем громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах», - сказал Гайваненко.

Также в результате массированных российских ударов по Украине утром 13 декабря обесточена часть Херсонской области. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Вместе с тем сообщается об обесточивании Херсона. Власти отмечают, что за 12 декабря ранены 7 жителей области.

Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 14 частных домов.

