Дни НАТО в Баку

В рамках «16-х Дней НАТО» делегация во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE) − начальником Управления партнерства контр-адмиралом Юсуфом Карагюлле посетила Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Цель визита состоит в развитии сложившегося сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, выполнении обязательств в рамках партнерских программ и укреплении обмена опытом.

В ходе визита были проведены встречи в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, Военном институте имени Гейдара Алиева, а также в воинских частях подразделений Сухопутных войск и Военно-морских сил, заявленных в программу «Концепция оперативных возможностей» НАТО.

На мероприятиях было отмечено, что в рамках сотрудничества с НАТО Азербайджан активно участвовал в обеспечении международной безопасности. Деятельность личного состава азербайджанской армии в миротворческих миссиях была высоко оценена и сочтена ценным вкладом в глобальную безопасность. Подчеркивалось активное участие Азербайджана в программе НАТО «Партнерство во имя мира», отмечались успехи, достигнутые в рамках программы «Концепция оперативных возможностей».

На встречах была подчеркнута важность сотрудничества в сфере военного образования и подготовки. Было отмечено, что участие азербайджанских офицеров в учениях и штабах НАТО способствует расширению их оперативных, управленческих и военно-научных знаний. Для делегации были организованы различные брифинги и круглые столы.

По итогам встреч, проведенных в рамках «16-х Дней НАТО», состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.