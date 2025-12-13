USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Дни НАТО в Баку

ФОТО
10:49 413

В рамках «16-х Дней НАТО» делегация во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE) − начальником Управления партнерства контр-адмиралом Юсуфом Карагюлле посетила Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Цель визита состоит в развитии сложившегося сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, выполнении обязательств в рамках партнерских программ и укреплении обмена опытом.

В ходе визита были проведены встречи в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, Военном институте имени Гейдара Алиева, а также в воинских частях подразделений Сухопутных войск и Военно-морских сил, заявленных в программу «Концепция оперативных возможностей» НАТО.

На мероприятиях было отмечено, что в рамках сотрудничества с НАТО Азербайджан активно участвовал в обеспечении международной безопасности. Деятельность личного состава азербайджанской армии в миротворческих миссиях была высоко оценена и сочтена ценным вкладом в глобальную безопасность. Подчеркивалось активное участие Азербайджана в программе НАТО «Партнерство во имя мира», отмечались успехи, достигнутые в рамках программы «Концепция оперативных возможностей». 

На встречах была подчеркнута важность сотрудничества в сфере военного образования и подготовки. Было отмечено, что участие азербайджанских офицеров в учениях и штабах НАТО способствует расширению их оперативных, управленческих и военно-научных знаний. Для делегации были организованы различные брифинги и круглые столы.

По итогам встреч, проведенных в рамках «16-х Дней НАТО», состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано
00:23 8757
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий; все еще актуально
12 декабря 2025, 21:58 4306
Трамп готов дать Украине гарантии
Трамп готов дать Украине гарантии
11:24 562
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
11:23 327
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин WSJ
10:12 674
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 5922
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 5635
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 6834
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 2041
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4982
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 5594

ЭТО ВАЖНО

«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано
00:23 8757
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий; все еще актуально
12 декабря 2025, 21:58 4306
Трамп готов дать Украине гарантии
Трамп готов дать Украине гарантии
11:24 562
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
11:23 327
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин WSJ
10:12 674
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 5922
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 5635
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 6834
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 2041
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4982
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 5594
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться