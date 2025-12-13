Европа пока не готова принять Украину

Чиновники в странах Евросоюза назвали «совершенно невозможным» стремление Украины вступить в объединение к 2027 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

«Эта целевая дата «совершенно невозможна», – отметило издание. Как пишет автор материала, переговоры о вступлении в Евросоюз обычно занимают много лет.

12 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что версия плана по урегулированию украинского кризиса, которую предлагает Киев, подразумевает вступление страны в ЕС к январю 2027 года. Собеседники издания подчеркнули, что Украина еще официально не завершила ни один из 36 «изнурительных» этапов вступления в блок, поэтому такие сжатые сроки подорвут «основанный на заслугах» подход Евросоюза к приему новых членов.