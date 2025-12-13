USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Европа пока не готова принять Украину

10:58

Чиновники в странах Евросоюза назвали «совершенно невозможным» стремление Украины вступить в объединение к 2027 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

«Эта целевая дата «совершенно невозможна», – отметило издание. Как пишет автор материала, переговоры о вступлении в Евросоюз обычно занимают много лет.

12 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что версия плана по урегулированию украинского кризиса, которую предлагает Киев, подразумевает вступление страны в ЕС к январю 2027 года. Собеседники издания подчеркнули, что Украина еще официально не завершила ни один из 36 «изнурительных» этапов вступления в блок, поэтому такие сжатые сроки подорвут «основанный на заслугах» подход Евросоюза к приему новых членов.

«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано
00:23
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий; все еще актуально
12 декабря 2025, 21:58
Трамп готов дать Украине гарантии
Трамп готов дать Украине гарантии
11:24
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
11:23
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин WSJ
10:12
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17

