Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Таиланд хочет воевать

11:13 350

Таиланд продолжит вести военные действия, пока не обеспечит безопасность страны. Об этом заявил таиландский премьер-министр Анутхин Чанвиракун.

«Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше не угрожает опасность», - написал он в Facebook.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире.

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Королевская армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Поступала информация о жертвах среди военных.

«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано
00:23 8760
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий; все еще актуально
12 декабря 2025, 21:58 4308
Трамп готов дать Украине гарантии
Трамп готов дать Украине гарантии
11:24 563
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
11:23 330
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин WSJ
10:12 674
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 5923
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 5636
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 6835
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 2041
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4983
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 5596

