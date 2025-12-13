USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО

Спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков совершил рабочий визит в Польшу.

В рамках визита он провел встречи в канцелярии премьер-министра Польши с начальником Департамента внешних связей Малгожатой Латкевич-Павляк, советником президента Польши Радославом Груком, председателем комиссии по иностранным делам Сената Гжегожем Схетыной, заместителем директора управления по вопросам безопасности Офиса президента бригадным генералом Анджеем Ковальским, а также заместителем министра иностранных дел Марчином Босацким.

В ходе встреч обсуждались текущее состояние и перспективы развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Польшей.

Стороны, подчеркнув, что взаимные визиты на высоком уровне и регулярный политический диалог являются одним из ключевых направлений двусторонней повестки, отметили важность их продолжения в ближайшем будущем.

Эльчин Амирбеков заявил, что Азербайджан рассматривает Польшу как одного из своих надежных партнеров в рамках Европейского союза и НАТО.

