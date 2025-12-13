USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Трамп готов дать Украине гарантии

11:24 564

Администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности на основе пятой статьи Устава НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 Устава НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и станут юридически обязательными», — говорится в сообщении.

По словам источника, «мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым звуком, а с другой - будут достаточно надежными».

Трамп пообещал оказать Украине помощь в получении гарантий безопасности.

Среди главных пунктов обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине — уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов в Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения.

«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано
00:23 8761
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий; все еще актуально
12 декабря 2025, 21:58 4308
Трамп готов дать Украине гарантии
Трамп готов дать Украине гарантии
11:24 565
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
11:23 332
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин WSJ
10:12 674
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 5925
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 5636
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 6835
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 2041
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4984
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 5597

