Трамп готов дать Украине гарантии

Администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности на основе пятой статьи Устава НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 Устава НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и станут юридически обязательными», — говорится в сообщении.

По словам источника, «мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым звуком, а с другой - будут достаточно надежными».

Трамп пообещал оказать Украине помощь в получении гарантий безопасности.

Среди главных пунктов обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине — уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов в Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения.