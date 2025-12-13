Парвиз Шахбазов в Вашингтоне обсуждает Зангезурский коридор

Находящийся с визитом в Вашингтоне министр энергетики Парвиз Шахбазов провел встречи с министром энергетики США Крисом Райтом, помощником министра торговли и генеральным директором Службы внешней торговли Дэвидом Л. Фогелом, а также исполнительным директором Совета Белого дома по национальному энергетическому превосходству Джарродом Агеном.

В ходе встреч были обсуждены вопросы вывода энергетического сотрудничества между двумя странами на качественно новый уровень.

С удовлетворением отмечено, что США на протяжении многих лет выступают надежным партнером Азербайджана в энергетической сфере, а также оказывают последовательную поддержку реализации масштабных инфраструктурных проектов, служащих обеспечению энергетической безопасности региона и Европы.

Было отмечено стратегическое значение состоявшейся 8 августа в Вашингтоне встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента США Дональда Трампа, которая «вывела энергетическое сотрудничество на новый этап». В этом контексте подчеркнуто, что разрабатываемая между Азербайджаном и США Хартия стратегического партнерства, а также маршрут TRIPP придают новый импульс двустороннему и региональному сотрудничеству в энергетической сфере.