USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Парвиз Шахбазов в Вашингтоне обсуждает Зангезурский коридор

фото
11:30 218

Находящийся с визитом в Вашингтоне министр энергетики Парвиз Шахбазов провел встречи с министром энергетики США Крисом Райтом, помощником министра торговли и генеральным директором Службы внешней торговли Дэвидом Л. Фогелом, а также исполнительным директором Совета Белого дома по национальному энергетическому превосходству Джарродом Агеном.

В ходе встреч были обсуждены вопросы вывода энергетического сотрудничества между двумя странами на качественно новый уровень.

С удовлетворением отмечено, что США на протяжении многих лет выступают надежным партнером Азербайджана в энергетической сфере, а также оказывают последовательную поддержку реализации масштабных инфраструктурных проектов, служащих обеспечению энергетической безопасности региона и Европы.

Было отмечено стратегическое значение состоявшейся 8 августа в Вашингтоне встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента США Дональда Трампа, которая «вывела энергетическое сотрудничество на новый этап». В этом контексте подчеркнуто, что разрабатываемая между Азербайджаном и США Хартия стратегического партнерства, а также маршрут TRIPP придают новый импульс двустороннему и региональному сотрудничеству в энергетической сфере.

В соответствии с приоритетами по увеличению инвестиций в энергетический сектор и расширению инфраструктуры региональных связей были обсуждены возможности сотрудничества по нефтегазовым проектам, маршрутам экспорта и транзита электроэнергии, проекту TRIPP и другим интерконнекторным инициативам. Также рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с компанией ExxonMobil, являющейся участником проекта по разработке месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли», а также многопрофильная деятельность SOCAR Trading в Хьюстоне.

Состоялся обмен мнениями по вопросам возможного партнерства с американскими компаниями в различных направлениях, включая технологии и дата-центры, создания механизма регулярного диалога в энергетической сфере, а также подготовки комплексной дорожной карты энергетического сотрудничества.

«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано
00:23 8762
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий; все еще актуально
12 декабря 2025, 21:58 4308
Трамп готов дать Украине гарантии
Трамп готов дать Украине гарантии
11:24 566
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
11:23 332
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин WSJ
10:12 674
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 5925
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 5636
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 6835
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 2041
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4984
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 5597

ЭТО ВАЖНО

«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано
00:23 8762
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий; все еще актуально
12 декабря 2025, 21:58 4308
Трамп готов дать Украине гарантии
Трамп готов дать Украине гарантии
11:24 566
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
11:23 332
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин WSJ
10:12 674
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 5925
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 5636
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 6835
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 2041
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4984
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 5597
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться