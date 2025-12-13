Война и мир

Вооруженные столкновения вновь произошли в субботу в разных точках на границе Таиланда и Камбоджи, несмотря на утверждения президента США Дональда Трампа, что обе стороны готовы к миру.

Агентство EFE отмечает, что Бангкок и Пномпень выступили с взаимными обвинениями относительно того, кто первым открыл огонь - применялись ракеты и авиация.

Накануне Трамп провел разговор с главами правительств Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом, назвал его положительным.

«У меня состоялся очень хороший разговор с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи по проблеме возобновившегося злополучного противостояния, продолжающегося между ними уже длительное время. Они согласились на полное прекращение огня и на возврат к позициям, оговоренным в оригинальном варианте мирных соглашений, согласованным со мной при поддержке премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, «обе страны готовы к миру».