Война и мир

Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Вооруженные столкновения вновь произошли в субботу в разных точках на границе Таиланда и Камбоджи, несмотря на утверждения президента США Дональда Трампа, что обе стороны готовы к миру.

Агентство EFE отмечает, что Бангкок и Пномпень выступили с взаимными обвинениями относительно того, кто первым открыл огонь - применялись ракеты и авиация.

Накануне Трамп провел разговор с главами правительств Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом, назвал его положительным.

«У меня состоялся очень хороший разговор с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи по проблеме возобновившегося злополучного противостояния, продолжающегося между ними уже длительное время. Они согласились на полное прекращение огня и на возврат к позициям, оговоренным в оригинальном варианте мирных соглашений, согласованным со мной при поддержке премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, «обе страны готовы к миру».

«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано
00:23 8763
Ставка на Вэнса. Модель запущена
Ставка на Вэнса. Модель запущена наш комментарий; все еще актуально
12 декабря 2025, 21:58 4308
Трамп готов дать Украине гарантии
Трамп готов дать Украине гарантии
11:24 568
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
Спецпредставитель Алиева о надежном партнере Азербайджана в НАТО
11:23 334
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин
Спецпосланник Трампа приедет к Зеленскому в Берлин WSJ
10:12 674
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа!
Захватили город Увиру… Совсем не уважают нашего Трампа! горячая тема
00:57 5926
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана
Головная боль Китая: армия Восточного Туркестана важная тема
12 декабря 2025, 23:16 5636
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!
Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван! главная тема
12 декабря 2025, 19:48 6835
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
12 декабря 2025, 16:09 2041
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
12 декабря 2025, 15:35 4984
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 5597

