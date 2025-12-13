USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Кто организовал успешную операцию украинской армии?

Купянскую операцию в основном задумал, спланировал и реализует, на мой взгляд, один из самых талантливых украинских офицеров — командующий Объединенной группировкой сил генерал-майор Михаил Драпатый. Об этом в Facebook сообщил украинский военный корреспондент Егор Логинов.

Генерал-майор Михаил Драпатый

«Без дополнительных резервов, имеющимися силами и средствами. Против противника, который превосходит почти по всем компонентам.

Драпатый — тот самый командир, которого в мае 2024 года в экстренном порядке перебросили в Харьковскую область, чтобы остановить прорыв армии РФ со стороны Волчанска, и он его остановил. Тот, кто руководил освобождением Херсонской области в 2022 году. Тот, кто после несчастного случая на полигоне решил подать в отставку, взяв на себя ответственность за невыполнение его подчиненными его приказов (слава небесам, ее не приняли)», - написал Логинов.

Вчера украинские силы заявили о блокировании группы российских военнослужащих в Купянске Харьковской области.

По данным украинской стороны, в городе оказались заблокированы около 200 российских военных, при этом наземные пути снабжения, как утверждается, были перекрыты. Сообщается, что Силы обороны Украины взяли под контроль северо-западную часть Купянска.

Отмечается, что в операции были задействованы подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки, Сил специальных операций, а также спецподразделения Службы безопасности Украины и силы территориальной обороны Купянска.

В результате успешной операции Вооруженных сил Украины российские войска были заблокированы в Купянске. Позже в город прибыл украинский президент Владимир Зеленский.

