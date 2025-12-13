Чехия сдержала данное Украине обещание

Чешский президент Петр Павел заявил, что цель по поставкам Украине крупнокалиберных боеприпасов достигнута. Об этом он написал в соцсети Х.

Павел заявил, что обещал в этом году поставить 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов защитникам Украины.

«Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель», – добавил он.

Недавно Павел заявил, что Чехия должна продолжать поддерживать Украину не только из идеологических, но и из практических соображений.

Об этом он сказал на фоне того, что партии, формирующие будущую правительственную коалицию, говорят о необходимости пересмотреть поддержку Украины со стороны Чехии.

Председатель Палаты депутатов Чехии и лидер ультраправой партии SPD Томио Окамура говорил, что выступает за прекращение любых финансовых переводов Украине, а также чешской инициативы по поставкам боеприпасов.

Граждане Чехии в основном поддерживают дальнейшее предоставление Украине гуманитарной помощи, тогда как их отношение к поддержке беженцев и поставкам оружия Киеву менее однозначно.