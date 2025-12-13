Прокаженные в спа-центре

В Румынии выявили два случая проказы, которые стали первыми подтвержденными заражениями этой болезнью в стране более чем за 40 лет. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Румынии, которое цитирует Reuters.

Минздрав Румынии сообщил о том, что в стране выявили двух массажисток 21 и 25 лет с проказой в спа-центре в северо-западном городе Клуж. Сейчас женщины проходят лечение.

Еще двух человек тестируют на наличие болезни.

Министр здравоохранения Александру Рогобете заявил, что клиентам спа-центра не следует беспокоиться, поскольку для передачи заболевания необходим длительный контакт.

Рогобете отметил, что одна из пациенток недавно вернулась из Азии, где провела месяц со своей матерью, которая сейчас находится в больнице с этим заболеванием.

Власти закрыли спа-центр до завершения расследования. Последний подтвержденный случай проказы в Румынии был выявлен 44 года назад.