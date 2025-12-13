Из Беларуси в Польшу по туннелю

Сотрудники Пограничной службы Польши выявили факт незаконного пересечения польско-белорусской границы более чем 180 иностранцами. Мигранты проникли на польскую территорию через туннель, прорытый под землей возле деревни Наревки в Подляском воеводстве.

Благодаря интегрированным электронным системам пограничникам удалось быстро обнаружить людей после того, как они прошли через подземный переход. На данный момент задержано более 130 мигрантов, поиски остальных продолжаются.

Длина туннеля составляла несколько десятков метров, а высота - около 1,5 метра.

Вход в туннель, спрятанный в лесу на белорусской стороне, находился примерно в 50 метрах от границы, а выход - всего в 10 метрах от польского барьера.

Офицеры подчеркивают, что в поисковой операции принимали участие военные, полицейские и собаки-ищейки, что позволило сразу же задержать большинство мигрантов.

Среди задержанных преобладали граждане Афганистана и Пакистана, кроме них в группе также были жители Индии, Непала и Бангладеш.

Одновременно были задержаны два водителя. Это 69-летний поляк и 49-летний литовец. Они намеревались незаконно переправить мигрантов в Западную Европу.