Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Немцы обвинили Россию

12:37

Власти Германии заявили, что Россия усилила гибридные атаки на критическую инфраструктуру страны, за что ее ждут последствия, включая новые санкции, такие как запрет на въезд и заморозка активов российских граждан, пишет Bloomberg.

В связи с этим МИД Германии в пятницу вызвал российского посла Сергея Нечаева, сообщили в ведомстве.

«В последнее время мы наблюдаем резкое увеличение гибридной активности со стороны России, включая кампании по дезинформации и шпионаж, кибератаки и попытки саботажа», — заявил пресс-секретарь министерства Мартин Гизе.

По его словам, у властей есть неопровержимые доказательства причастности ГРУ России к двум конкретным инцидентам, связанным с хакерской атакой на систему управления воздушным движением (DFS) Германии, произошедшей в августе 2024 года, а также вмешательством в парламентские выборы в феврале 2025-го.

На итоги голосования, как полагают власти ФРГ, пыталась повлиять связанная с ГРУ хакерская группа Storm-1516. С этой целью злоумышленники, уточняли в МИД, распространяли поддельные ролики, компрометирующие политиков Фридриха Мерца и Роберта Хабека. За атакой на службу авиабезопасности стоит другая группировка — «APT 28», известная как Fancy Bear, полагают в ведомстве. 

Сам Нечаев, как сообщается в заявлении посольства России в ФРГ, отверг обвинения о связи российского государства с кибератаками на DFS и вмешательстве в выборы в Бундестаг. Заявления Берлина бездоказательны, ничем не обоснованы и нелепы, цитирует слова Нечаева российское диппредставительство.

