Военные на улицах Вильнюса

12:52 816

В столице Литвы Вильнюсе и ее окрестностях в течение выходных пройдут военные учения. Об этом пишет LRT.

В учениях примут участие около 80 солдат 811-й пехотной роты 8-й бригады Национальных сил обороны Литвы.

По информации армии, основные маневры будут проходить как в дневное, так и в ночное время, преимущественно в незаселенных лесистых районах.

Во время учений будут использоваться имитационные боеприпасы и пиротехнические средства.

Военные будут передвигаться пешком, а также использовать военные транспортные средства.

В конце ноября шведское правительство провело учения на основе сценария безопасности, предусматривающего войну и риск войны, в которых приняло участие все руководство государства, включая королевскую семью.

В том же месяце вблизи финского города Рованиеми прошли одни из самых важных военных учений этого года в Северной Европе – Northern Strike 2025.

