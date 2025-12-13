Трамп о фото с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего особенного в публикации новых фотографий с собой по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

«У него есть фотографии со всеми. Я имею в виду, что сотни и сотни людей имеют фотографии с ним. Так что в этом нет ничего особенного», – подчеркнул Трамп, сообщает Sky News.

12 декабря демократы, входящие в состав комитета по надзору Палаты представителей, опубликовали 19 фотографий из поместья Эпштейна. На снимках из архива изображены в том числе Трамп с несколькими женщинами и презервативы с надписью на этикетке «Я огромный!». По данным комитета, на фотографиях нет фрагментов домогательств или, предположительно, несовершеннолетних девушек. Время и место съемок неизвестны.

20 ноября Трамп подписал законопроект о раскрытии материалов Эпштейна. Днем ранее Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила документ, обязывающий Министерство юстиции рассекретить все материалы дела финансиста. Единственным противником инициативы стал республиканец Клей Хиггинс от Луизианы.

12 ноября демократы в Палате представителей США опубликовали электронные письма, в которых Эпштейн упоминал Трампа. Он утверждал, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв секс-торговли. По данным CBC, имя Трампа упоминается в новых опубликованных документах около 1500 раз.