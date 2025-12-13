USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Трамп потерял Индиану

13:03 1733

Решение властей американского штата Индиана отказаться от пересмотра избирательных округов по инициативе Белого дома осложнило планы Республиканской партии на выборы в Конгресс в 2026 году.

Республиканцы рассчитывали с помощью нового перекраивания округов компенсировать неблагоприятные для них политические тенденции на фоне недовольства избирателей состоянием экономики и более благоприятной для демократов электоральной обстановки.

Несмотря на серьезное давление со стороны президента Дональда Трампа, а также высокопоставленных чиновников и законодателей, группа республиканцев в сенате штата отказалась от идеи заменить действующую карту округов (7 округов за республиканцами и 2 за демократами) на новую. Новый вариант мог бы обеспечить республиканцам полный контроль над всеми округами в штате, который уверенно голосовал за Трампа на последних трех президентских выборах.

Отказ Индианы означает, что один из немногих оставшихся штатов под контролем республиканцев, где еще можно было бы успеть утвердить новые карты к выборам 2026 года, выпадает из расчетов партии.

Ранее законодательные собрания Техаса, Северной Каролины, Огайо и Миссури уже утвердили новые округа. По результатам голосования 2024 года эти изменения теоретически могли бы принести республиканцам до девяти дополнительных мест в Палате представителей. Однако последние политические сдвиги ставят под сомнение реальный масштаб этого преимущества.

Кампания по переразметке округов началась с давления Трампа на Техас — там планировалось изменить карту так, чтобы республиканцы могли отобрать у демократов пять округов. Аналогичные шаги предпринимались в Северной Каролине и Миссури.

Часть этих усилий была нейтрализована ответными мерами демократов: в Калифорнии власти обошли независимую комиссию по переразметке и утвердили карту, ликвидирующую пять республиканских округов, а судебное решение в штате Юта привело к созданию нового округа в Солт-Лейк-Сити, который с высокой вероятностью будет голосовать за демократов.

Эрдоган: «Мир не за горами»
Эрдоган: «Мир не за горами» обновлено 15:15
15:15 1141
Трамп наращивает давление на Зеленского
Трамп наращивает давление на Зеленского
14:07 1021
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция
12:27 1633
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 14775
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие видео
13:25 1361
Трамп потерял Индиану
Трамп потерял Индиану
13:03 1734
Немцы обвинили Россию
Немцы обвинили Россию
12:37 1619
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 4534
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 3802
Из Беларуси в Польшу по туннелю
Из Беларуси в Польшу по туннелю ФОТО
12:21 2062
Прокаженные в спа-центре
Прокаженные в спа-центре
12:07 2876

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган: «Мир не за горами»
Эрдоган: «Мир не за горами» обновлено 15:15
15:15 1141
Трамп наращивает давление на Зеленского
Трамп наращивает давление на Зеленского
14:07 1021
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция
12:27 1633
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 14775
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие видео
13:25 1361
Трамп потерял Индиану
Трамп потерял Индиану
13:03 1734
Немцы обвинили Россию
Немцы обвинили Россию
12:37 1619
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 4534
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 3802
Из Беларуси в Польшу по туннелю
Из Беларуси в Польшу по туннелю ФОТО
12:21 2062
Прокаженные в спа-центре
Прокаженные в спа-центре
12:07 2876
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться