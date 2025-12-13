Трамп потерял Индиану

Решение властей американского штата Индиана отказаться от пересмотра избирательных округов по инициативе Белого дома осложнило планы Республиканской партии на выборы в Конгресс в 2026 году.

Республиканцы рассчитывали с помощью нового перекраивания округов компенсировать неблагоприятные для них политические тенденции на фоне недовольства избирателей состоянием экономики и более благоприятной для демократов электоральной обстановки.

Несмотря на серьезное давление со стороны президента Дональда Трампа, а также высокопоставленных чиновников и законодателей, группа республиканцев в сенате штата отказалась от идеи заменить действующую карту округов (7 округов за республиканцами и 2 за демократами) на новую. Новый вариант мог бы обеспечить республиканцам полный контроль над всеми округами в штате, который уверенно голосовал за Трампа на последних трех президентских выборах.

Отказ Индианы означает, что один из немногих оставшихся штатов под контролем республиканцев, где еще можно было бы успеть утвердить новые карты к выборам 2026 года, выпадает из расчетов партии.

Ранее законодательные собрания Техаса, Северной Каролины, Огайо и Миссури уже утвердили новые округа. По результатам голосования 2024 года эти изменения теоретически могли бы принести республиканцам до девяти дополнительных мест в Палате представителей. Однако последние политические сдвиги ставят под сомнение реальный масштаб этого преимущества.

Кампания по переразметке округов началась с давления Трампа на Техас — там планировалось изменить карту так, чтобы республиканцы могли отобрать у демократов пять округов. Аналогичные шаги предпринимались в Северной Каролине и Миссури.

Часть этих усилий была нейтрализована ответными мерами демократов: в Калифорнии власти обошли независимую комиссию по переразметке и утвердили карту, ликвидирующую пять республиканских округов, а судебное решение в штате Юта привело к созданию нового округа в Солт-Лейк-Сити, который с высокой вероятностью будет голосовать за демократов.